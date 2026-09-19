Senta Berger offenbart: "Dieses Extrovertierte völlig verloren"

Senta Berger spricht nun über ihre Ehe mit dem Filmemacher Michael Verhoeven (†) – und darüber, weshalb ihr das Altern als Witwe schwerfällt. Zudem verrät die Schauspielerin, welche persönliche Veränderung sie über die Jahre bemerkte.

Lange ging es der Schauspielerin Senta Berger (85) nicht gut. Anfang des Jahres musste sie nach einem Sturz lange das Bett hüten, und sie musste den Tod ihres Ehemannes Michael Verhoeven überwinden. Mit ihm war sie fast 60 Jahre verheiratet. Der Regisseur war vor zwei Jahren gestorben.

Senta Berger spricht über Ehemann (†): "Er war emanzipiert, das darf man nicht vergessen"

Nun hat sie lange Zeit mit ihrem Sohn Simon zusammen gedreht. Für den Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" erhielt sie in diesem Jahr den Deutschen Filmpreis. Dabei hatte sie die Rolle zuerst gar nicht annehmen wollen, erzählt sie am Freitagabend in der WDR-Talkshow "Kölner Treff". Ihr Mann Michael Verhoeven habe sie dazu überredet, so die Schauspielerin, die sich selber nicht als Star sieht, obwohl sie natürlich einer ist. Sie bezeichnet sich lieber als "Schauspielerin, die offensichtlich nicht immer, aber oft das Publikum erreicht".

Schon in Serien wie "Kir Royal" oder "Unter Verdacht" sah man Senta Berger als selbstbewusste Frau. Emanzipation sei für sie immer wichtig gewesen, sagt sie im "Kölner Treff". Ihr Ehemann habe ihr dabei geholfen. "Mein Mann war emanzipiert, das darf man nicht vergessen", so Senta Berger, "und es war mir damals schon klar, dass ich mich nur mit einem emanzipierten Mann emanzipieren kann".

Senta Berger und ihr Ehemann Michael Verhoeven (†) im Jahr 2021. © imago/Future Image

Kult-Schauspielerin macht ernüchternde Beobachtung: "Fängt alles wieder von vorne an"

In den 1960er- und den beginnenden 1970er-Jahren seien die Männer oft sehr friedfertig gewesen, erinnert sie sich. Später seien dann wieder mehr Machos gekommen. "Obwohl man meint, eine Entwicklung abgeschlossen zu haben, überrascht es mich jetzt schmerzlich, dass alles wieder von vorne anfängt", sagt sie. "Und auf Social Media verstärkt sich das, dieses Bashing, diese Schimpfereien, diese Schuldzuweisungen. Das finde ich nicht in Ordnung. Und ich finde es auch schade: Du kannst dich nicht gegen einen Mann emanzipieren. Wir sind zwei Geschlechter, jetzt sind wir schon ein paar mehr, aber mindestens zwei, die sich begehren."

Senta Berger sehr verändert: "Dieses Extrovertierte völlig verloren"

Im Laufe der Zeit habe Senta Berger eine persönliche Veränderung bemerkt. In den 80er-Jahren sei sie deutlich mutiger gewesen als heute: "Ich habe mir damals sehr viel mehr zugetraut. Ich bin heute sehr viel reservierter." Die Schauspielerin meint zudem im "Kölner Treff": "Ja, man verliert so einige Eigenschaften. Und ich habe eben dieses Extrovertierte völlig verloren. Das ist so." Ihr Umgang mit Menschen scheint sich teils gewandelt zu haben. Doch diese Veränderung erachtet die 85-Jährige als keine Schwäche: "Das ist nicht schlimm." Lachend fügt sie hinzu: "Es ist ja keine Krankheit."

Senta Berger beichtet: "Ich bin so alleine"

Einsam fühle sie sich nur selten, erzählt Senta Berger, die gemeinsam mit ihrer Familie in München lebt. "Ich bin Witwe, das darf ich nicht vergessen, wenn mir das Altern jetzt schwerfällt." Zu Lebzeiten ihres Mannes habe das Paar "genügend Humor" gehabt, um dem Älterwerden zu begegnen.

Nach dem Tod ihres Mannes sei ihr das Altern hingegen zunächst schwergefallen. Manchmal könne sie den Gedanken wegschieben, dass sie im letzten Kapitel ihres Lebens angelangt sei. Manchmal jedoch wache sie morgens auf und denke: "Ich bin so alleine und ich werde bald 86. Aber dann kommen meine Kinder und sagen: 'Quatsch, jetzt komm, wir gehen am Viktualienmarkt was essen.'"