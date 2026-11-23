Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen würde die Welt freier und friedlicher machen, davon ist Senta Berger überzeugt. Was Frauen ihrer Meinung nach verdient hätten und was sie sich wünscht.

München

Die Leistungen von Frauen für die Gesellschaft sollten nach Meinung der Schauspielerin Senta Berger stärker gewürdigt werden. "In jeder Stadt und jeder Gemeinde sollte ein Denkmal für Frauen errichtet werden", sagte die 85-Jährige der dpa anlässlich einer Lesung in München zum 90-jährigen Bestehen des Kinderhilfswerks Plan International. "Frauen kümmern sich um das Wohl ihrer Kinder und ihrer Familien. Sie haben einen anderen Blick auf die Welt. Sie sind widerstandsfähiger. Frauen haben Fantasie und Einfühlungsvermögen."

Frauen sind für die Schauspielerin ("Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke") deshalb auch der Schlüssel für eine gute Zukunft. "Gerade in Zeiten, in denen die Errungenschaften wieder wackeln, dürfen wir nicht aufgeben, an eine bessere Welt zu glauben", sagte Berger. "Nur wenn Mädchen Rechte haben, Bildung erhalten und sicher leben können, ist eine Gesellschaft möglich, die freier, friedlicher und gerechter ist."

Veränderungen für Mädchen und Frauen "noch zu langsam"

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich Berger für die Kinderrechtsorganisation Plan International ein und ist auch Botschafterin dafür. Ein besonderes Anliegen ist ihr das Schicksal von Mädchen, wie sie in dem Buch "Still We Dream" schreibt, das die gemeinnützige Organisation zum Jubiläum herausgebracht hat, das Anfang 2027 gefeiert wird.

Besonders im Gedächtnis geblieben ist Berger eine Reise nach Nepal vor mehr als 25 Jahren, nach der sie sich für einen Weltmädchentag starkmachte. "Eines der Mädchen, das von Plan unterstützt wurde, musste ihre Schultasche vor ihrem Vater verstecken. Er hätte sonst ihre Hefte und ihre Bücher zerrissen - aus Wut und Angst, dass er seine Position in der Familie verlieren könnte", erinnerte sich Berger. Seit dieser Reise habe sich einiges verändert, aber es gehe "immer noch zu langsam".

Dabei sind es nach Meinung Bergers oft die Familien selbst, die Töchtern Hindernisse in den Weg legen. "Die Diskriminierung von Mädchen fängt oft schon zu Hause an." So dürfe es im aufgeklärten Deutschland nicht geduldet werden, wenn Frauen und Mädchen abgewertet würden. "Etwa, wenn ein Vater der Lehrerin seiner Kinder nicht die Hand gibt, weil sie eine Frau ist", sagte die Schauspielerin. "Um starre Traditionen zu brechen, gleich in welchem Land, müssen gerade Mädchen durch Aufklärung und Bildung gestärkt werden."

Über "Frauen, die keine Bühne haben" sprechen

Wichtig sei dabei bereits "Respekt in der Sprache", macht Berger in dem Buch "Still We Dream" deutlich. "Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, uns zu sehr in sprachlichen Debatten zu verlieren und dabei zu vergessen, dass es um reale Machtverhältnisse geht - darum, wer abhängig ist, wer sich wehren kann und wer nicht." Dieser Blick auf die Lebensrealität der meisten Frauen fehle oft. "Wir müssen über Strukturen reden: Wer hat die Macht? Wer ist ökonomisch abhängig? Und wir dürfen dabei nicht nur über Schauspielerinnen sprechen, sondern genauso über Putzfrauen, Busfahrerinnen, Pflegekräfte - über Frauen, die keine Bühne haben."

Plan International wurde 1937 gegründet, erst als Hilfsorganisation für Kinder, die während des Spanischen Bürgerkrieges ihre Eltern verloren hatten. Später weitete das Kinderhilfswerk seine Tätigkeit aus und kümmerte sich unter anderem um von den Nationalsozialisten verfolgte jüdische Kinder, aber auch um deutsche Flüchtlingskinder. Mittlerweile gibt es die Organisation weltweit in mehr als 80 Ländern. Sie ist vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika tätig. Seit 2016 gibt es auch soziale Projekte in Deutschland.