Sendung wird geändert: RTL stellt Katja Burkard einen neuen Mann zur Seite

Katja Burkard ist DAS Gesicht von "Punkt 12". Drei Stunden läuft das RTL-Mittagsmagazin mittlerweile, doch jetzt gibt es Änderungen. RTL setzt Burkard, die sich den Job mit Sabrina Ilski teilt, künftig ab 13 Uhr einen männlichen Co-Moderator zur Seite.

Eine Neuerung beim Mittagsjournal von RTL: Der Sender hat angekündigt, dass "Punkt 12" fortan im Laufe der Sendung von zwei Moderatoren präsentiert wird. Ab dem 15. September wird die Veränderung eingeführt, wodurch Hauptmoderatorin Katja Burkard (60) und Kollegin Sabrina Ilski Verstärkung bekommen.

"Punkt 12": RTL will auf Austausch setzen

In der zweiten Stunde der Sendung, die seit 1992 über den Bildschirm flimmert und mittlerweile drei Stunden läuft, werden die RTL-Moderatoren Daniel Fischer, Bernd Fuchs oder Jan Malte Andresen im Wechsel neben ihnen zu sehen sein. Die Doppelmoderation ab 13 Uhr soll "zusätzliche Facetten und Perspektiven in die Sendung" bringen und "Raum für unterhaltsame Studioaktionen" bieten, heißt es in einer Mitteilung. Katja Burkard und Daniel Fischer (48) machen den Anfang und übernehmen als Duo die erste Woche.

Neues Konzept: So reagiert Katja Burkard

"Ich freue mich sehr auf meine Kollegen Daniel, Bernd und Jan-Malte", gab Burkard in einem Statement an. "Und ich bin mir sicher, dass wir die Zuschauerinnen und Zuschauer so noch mehr für 'Punkt 12' begeistern werden." "Punkt 12" sei seit 30 Jahren ihr "Baby und für viele Menschen ein vertrauter Begleiter am Mittag. Ganz besonders mag ich den Austausch mit meinen Gästen, da es Themen gibt, die sich einfach besser zu zweit besprechen und diskutieren lassen", freut sich die Moderatorin über die neuen Duos.

Daniel Mundhenke, Chefredakteur Magazine bei RTL News fügte an: "Wir wissen, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Gespräche und Interaktionen besonders schätzen. Genau das greifen wir in Zukunft ab der zweiten Stunde mit den neuen Moderationsteams auf."