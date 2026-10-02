Seltener Schnappschuss: Joachim Llambi zeigt sich mit Ehefrau Ilona

Seit dem Start von "Let’s Dance" ist Joachim Llambi als knallharter Juror dabei. Wenn es um sein Privatleben geht, zeigt er sich allerdings zurückhaltender. Nur selten spricht der TV-Star über seine Ehefrau Ilona oder seine Töchter. Auch gemeinsame Auftritte sind rar. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel...

Joachim Llambi ist das Gesicht von "Let's Dance" – als einziger Juror ist er bereits seit der ersten Folge 2006 dabei. Auch 2026 bewertete er wieder in gewohnt rumpeliger Manier die Tanzkünste der Promis. Während sich der TV-Star in der RTL-Show meist geradeaus präsentiert, gab es in seinem Privatleben bereits einige Aufs und Abs – wie etwa in seiner Ehe. Nach der Trennung von Ilona Llambi vor einigen Jahren ist er laut Medienberichten längst wieder mit seiner Ehefrau zusammen. Was gilt es über das Liebes-Comeback zu wissen?

Trennung und kurze Liebe mit Rebecca Rosenschon: Joachim Llambi wieder mit Ehefrau Ilona zusammen

Im Herbst 2018 gab Joachim Llambi bekannt, nicht mehr mit Ilona zusammen zu sein. Nur kurze Zeit später zeigte er sich mit einer neuen Frau an seiner Seite. Beim Costa Navarino Eagles Präsidenten Cup in Griechenland stellte er Rebecca Rosenschon als neue Partnerin vor. "Ja, wir sind ein Paar", erzählte er und verriet: "Sie kommt aus der Nähe von Frankfurt." Ein Jahr später war die Liebe aber schon wieder Geschichte.

2020 heizte Llambi selbst die Gerüchteküche um ein Liebes-Comeback mit seiner Ehefrau Ilona an. Bei einem Auftritt in der Sendung "Grill den Henssler" erklärte er überraschend: "Meine Frau würde sich wahrscheinlich auch wünschen, dass ich mehr koche." Weitere Details verriet er damals nicht, allerdings wurde er immer wieder mit Ehering am Finger gesichtet. Seit spätestens 2024 wurde offenbar deutlich, dass der "Let's Dance"-Juror und Ilona wieder zueinandergefunden hatten, wie beispielsweise " " berichtet. Laut der Zeitschrift "Bunte" soll das Paar zu der Zeit ein gemeinsames Anwesen auf Mallorca erworben haben.

Auffällig: In der "Let's Dance"-Sendung am 26. April 2019 trug Joachim Llambi seinen Ehering – obwohl er offiziell noch mit Rebecca Rosenschon zusammen war. © TVNOW/Stefan Gregorowius

Seltener Schnappschuss: Joachim Llambi zeigt sich mit Ehefrau Ilona

Dennoch gab es Paar-Auftritte von Joachim Llambi und seiner Ilona in der Öffentlichkeit viele Jahre nicht mehr. Das änderte sich im September 2026. Die gemeinsame Tochter Helena veröffentlichte einen Schnappschuss, auf dem ihre Eltern zusammen zu sehen sind. Joachim, Ilona und Helena Llambi strahlen auf dem Bild zufrieden in die Kamera.

Das Foto findet sich als Teil einer Bilderreihe in einem Instagram-Posting der VIP-Tochter wieder:

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Besonderer Meilenstein: Tochter von Joachim Llambi feiert Abschluss

Mit der Fotostrecke gewährt Helena Llambi einen Einblick in einen ganz besonderen Tag: Die Brünette feierte ihren Studienabschluss im Fach Medien und Kommunikation in Rotterdam. Bei der Abschlussfeier in den Niederlanden sollten ihre Eltern natürlich nicht fehlen. Auf dem gemeinsamen Schnappschuss trägt Joachim Llambi einen braunen Anzug. Seine Frau entschied sich für einen grauen Hosenanzug.

Kinder von Joachim Llambi: Stieftochter Katharina ist Model

Ihren ersten öffentlichen Auftritt an der Seite ihres Promi-Vaters feierte Helena Llambi im März 2024. Damals war sie neben dem TV-Star im Rahmen der Meißner Ballnacht zu sehen. Neben Helena hat Joachim Llambi noch eine Stieftochter namens Katharina, die als Model erfolgreich ist. Wie auch Helena war Katharina bereits an der Seite von Joachim Llambi auf dem roten Teppich zu sehen. Die Schönheit kann sich zudem für die Interessen ihres Stiefpapas begeistern. Im Februar 2018 sagte die damals 18-Jährige zu RTL: "Ich tanze Hip-Hop, Jazz und Ballett und hab früher auch Standard und Latein getanzt. Ich hab's einfach im Blut." Der Apfel fällt also nicht weit vom Stamm.

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi mit seiner Stieftochter Katharina. © BrauerPhotos

Joachim Llambi spricht Klartext über Ehefrau: "Schalte komplett ab"

Zum Auftakt der 19. "Let’s Dance"-Staffel hatte Joachim Llambi einen seltenen Familieneinblick gegeben. Dabei sprach er ausnahmsweise sogar über seine Liebste Ilona. "Wenn ich mit meiner Frau tanze, schalte ich komplett ab", sagte er gegenüber der Zeitschrift "Neue Post". Llambi enthüllte im Frühjahr 2026 zudem, dass die beiden ihren 20. Hochzeitstag gefeiert hatten. "Aber nur ganz privat für uns. Es war einfach ein wunderschöner Tag, ohne großen Schnickschnack. Sehr romantisch."

Nicht in Deutschland: Wohnort von Joachim Llambi

Joachim Llambi und seine Liebste leben gemeinsam in Prag, der Heimat von Ilona. "Die Familie meiner Frau kommt von da", erzählte der "Let’s Dance"-Star offen. "Wir wohnen mitten in der Stadt, es gibt viel Kultur, viel Sport und alles ist schnell erreichbar. Wir fühlen uns da sehr, sehr wohl."

Herkunft von Joachim Llambi: Vater ist Spanier

Die Mutter von Joachim Llambi ist Deutsche, sein Vater stammt aus Spanien. Aufgewachsen ist der TV-Star in Duisburg. Vor seiner Tanz-Karriere arbeitete er 15 Jahre als Finanzmakler in Frankfurt am Main. Das Tanzen war seine Leidenschaft, die er später zum Beruf machen konnte. Seit seinem ersten Auftritt bei "Let’s Dance" 2006 wurde er über Nacht deutschlandweit bekannt und ist seither nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken.