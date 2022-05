Seltener Schnappschuss: Henry Cavill zeigt sich mit seiner Freundin

Henry Cavill zeigt sich nur selten mit seiner Freundin in der Öffentlichkeit. Nun hat der Schauspieler eine Ausnahme gemacht und ein Foto mit seinen Instagram-Followern geteilt.

Henry Cavill (39) hält seine Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun hat der Schauspieler eine Ausnahme gemacht und einen seltenen Schnappschuss mit seiner Freundin Natalie . Der "The Witcher"-Star ist darauf mit seiner Liebsten in einem Wald zu sehen.

Henry Cavill setzt sich für guten Zweck ein

"Unsere Durrell Challenge ist offiziell abgeschlossen! Wir haben beschlossen, sie heute zu laufen, weil ich zwei Wochen lang von Kampfszenen geplagt wurde und mein Körper für einen 13-km-Lauf nicht bereit war!", erklärt der Schauspieler in der Bildunterschrift. Außerdem glaube er, dass sich seine Freundin Natalie vor einiger Zeit den Fuß gebrochen habe. "Also nutze ich ihre Verletzung als bequeme Ausrede für mich!"

Bei der Durrell Challenge handelt es sich um einen 13-Kilometer-Lauf, der am Sonntag (22. Mai) in Jersey stattfand. Menschen auf der ganzen Welt konnten daran virtuell teilnehmen. Mit dem Charity-Lauf sollen Gelder gesammelt werden, um die lebenswichtige Arbeit zum Schutz einiger der am stärksten bedrohten Wildtiere zu unterstützen. Henry Cavill ist Botschafter der Organisation.

Schauspieler machte Beziehung über Instagram öffentlich

Im April vergangenen Jahres machte Cavill seine Beziehung öffentlich. , auf dem er mit seiner neuen Freundin beim Schachspielen zu sehen ist. "Das bin ich, wie ich ruhig und selbstbewusst dreinschaue, kurz bevor mich meine schöne und brillante liebe Natalie beim Schachspiel vernichtet", kommentierte Cavill den Schnappschuss.