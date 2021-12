Seltener gemeinsamer Auftritt von Kim Kardashian und Kanye West

Kim Kardashian und Kanye West haben sich gemeinsam bei einer Tribut-Show für den verstorbenen Virgil Abloh gezeigt. Das Noch-Ehepaar kam in Begleitung von Tochter North.

Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) haben gemeinsam an einem Tribut-Event für den verstorbenen Designer Virgil Abloh (1980-2021) teilgenommen. Die Show von Louis Vuitton in Miami zeigte die letzte Herrenkollektion von Abloh, der am 28. November überraschend im Alter von 41 Jahren an Krebs gestorben war. Kardashian und Ye, wie Kanye West seit Oktober offiziell heißt, saßen , in der ersten Reihe. Begleitet wurden die beiden von der gemeinsamen Tochter North (8).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

, ließ sich das Noch-Ehepaar sogar gemeinsam als Familie fotografieren. Alle drei waren in Schwarz gekleidet und trugen dunkle Sonnenbrillen. Eine Quelle, die Kardashian nahestehen soll, : "Kim war glücklich darüber, wie sehr sich North darauf gefreut hat, mit ihrem Vater zusammen zu sein." Demnach "liebe" die Achtjährige, "wenn sie alle als Familie zusammen sind". Kardashian wolle "den Frieden zwischen ihr und Kanye bewahren". Angeblich sollen die beiden "immer noch ein gutes Verhältnis" haben.

Kanye West wünscht sich Liebes-Comeback

Kanye West startete erst kürzlich wieder Annäherungsversuche: Auf Instagram veröffentlichte er unter anderem ein Kussfoto mit Kim Kardashian. In einem Gebet erklärte er zudem: "Alles, woran ich jeden Tag denke, ist, wie ich meine Familie wieder zusammenbringe und wie ich den Schmerz heile, den ich verursacht habe." Die Instagram-Beiträge sind mittlerweile wieder gelöscht.

Kardashian reagierte nicht öffentlich darauf. Sie soll hingegen bereits einen neuen Mann in ihrem Leben haben. Die 41-Jährige wurde bereits mehrmals mit dem Comedian Pete Davidson (28) gesichtet. Vergangenen Februar reichte Kim Kardashian die Scheidung ein. Die Unternehmerin und der Rapper waren seit 2014 verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder: North, Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2).