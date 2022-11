Seltener Einblick: Mick und Gina Schumacher zeigen privaten Moment

Die Kinder von Michael Schumacher, Mick und Gina, sind eigentlich sehr zurückhaltend, wenn es um ihr Privatleben geht. Umso überraschender ist es, dass sie jetzt einen Einblick in einen sehr intimen Moment geben.

Mick (23) und Gina Schumacher (25) sind ihrem prominenten Elternhaus längst entwachsen und führen ihr eigenes Leben. Aber eine Sache haben sie von Corinna und Michael Schumacher übernommen: die Wahrung ihrer Privatsphäre. Ab und an geben die beiden allerdings trotzdem einen Einblick in ihr Leben abseits des Sports, wie ein aktueller Schnappschuss auf Instagram zeigt.

Mick und Gina Schumacher: Geschwister-Ausflug ins Steakhouse

Die Schumacher-Kids genießen einen Ausflug in ein amerikanisches Steakhouse. Während sich Mick in eine coole Pose wirft, albert Schwester Gina im Hintergrund herum und zieht eine Grimasse. Ein typischer Geschwister-Alltag, könnte man sagen! "Last Day in Texas", schreibt Mick Schumacher zu dem gemeinsamen Foto.

Dass die beiden ein inniges Verhältnis pflegen und sich einander unterstützen, sich dabei aber trotzdem gerne auch mal veräppeln, zeigte Gina Schumacher bereits im Juli 2022. Nachdem ihr Bruder beim Formel-1-Rennen im britischen Silverstone seine ersten vier WM-Punkte eingefahren hatte, crashte die 25-Jährige das Interview mit einer Schampus-Dusche. Dabei erwischte sie nicht nur Mick mit dem teuren Champagner, sondern auch den Journalisten.

Fans feiern privaten Schnappschuss von Gina und Mick Schumacher

Von der aktuellen Aufnahme der prominenten Geschwister sind die Fans absolut begeistert. "Prinz und Prinzessin Schumacher", schreibt ein Follower zum Foto. Ein weiterer kommentiert: "Sieht super aus. Ich liebe es, wie nah ihr zwei euch seid." Vielleicht geben Gina und Mick Schumacher künftig öfters private Einblicke.