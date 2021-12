Seltener Auftritt von Prinzessin Madeleine: Sie zeigt sich mit Kindern und Ehemann

Dieser Auftritt hat in Schweden Seltenheitswert: Prinzessin Madeleine hat mit ihren Kindern Leonore, Nicolas und Adrienne sowie Ehemann Chris O-Neill einen Termin für das Königshaus absolviert.

Prinzessin Madeleine von Schweden (39) hat zusammen mit ihrem Ehemann, Chris O'Neill (47), und den drei gemeinsamen Kindern Prinzessin Leonore (7), Prinz Nicolas (6) und Prinzessin Adrienne (3) am Montag die Weihnachtsbäume für das schwedische Schloss in Empfang genommen. Traditionell werden diese jedes Jahr von Studierenden der Forstwirtschaftshochschule an die Königsfamilie überreicht.

Süßer Clip: Prinzessin Madeleine mit Kindern und Ehemann bei Christbaum-Empfang

Die Familie war für diesen Anlass mehrheitlich passend in Rot und Grün gekleidet. Prinzessin Madeleine trug einen rot-schwarz karierten langen Rock, dazu einen schwarzen Rollkragenpullover und schwarze Stiefel. Ihr Sohn hatte einen roten Pulli zu einer grauen Hose an. Die beiden Mädchen erschienen zu dem Termin in dunkelgrünen Samtkleidchen mit weißen Hemden und weißen Strumpfhosen darunter. Papa Chris trug einen klassischen dunkelgrauen Anzug.

Prinzessin Madeleine mit Familie in Schweden

Den Termin hatte die Pressesprecherin des schwedischen Königshofes, Margareta Thorgen, zuvor bereits angekündigt. , kehrte Madeleine mit ihrer Familie aus der Wahlheimat Florida in ihre Heimat zurück, um gemeinsam mit der Königsfamilie den 78. Geburtstag von Königin Silvia am 23. Dezember sowie Weihnachten zu feiern. Im vergangenen Jahr waren Madeleine und ihre Familie wegen der Corona-Pandemie nicht nach Schweden gekommen.