Seltener Auftritt von Adele: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Bei einem NBA-Spiel in Phoenix zeigte sich Adele in der Öffentlichkeit. Anschließend gab es neue Liebesgerüchte um die Sängerin.

Das gab es in den vergangenen Monaten nur selten: Adele (33) hat sich am Wochenende in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Sängerin besuchte ein Spiel der NBA-Finals in Phoenix zwischen den Phoenix Suns und den Milwaukee Bucks. Die 33-Jährige trug dabei einen bodenlangen Animal-Print-Mantel, den sie mit einem schwarzen Top, Leggings sowie mit darauf abgestimmten offenen Schuhen kombinierte.

Dass Adele neben Rich Paul (39), dem Agenten von LeBron James (36), saß, . Brian Windhorst (43) von "ESPN" hatte Adele in dem Podcast "The Lowe Post" US-Medienberichten zufolge angeblich als Pauls "Freundin" bezeichnet. Eindeutige Hinweise, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind, soll es bei dem NBA-Spiel allerdings nicht gegeben haben.

Scheidung ist durch

Im März gab es Berichte, wonach Adele und ihr Ex-Ehemann Simon Konecki (47) sich über die Bedingungen ihrer Scheidung einig geworden sein sollen. Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin, unter anderem erhielt sie zahlreiche Grammys, einen Golden Globe und einen Oscar, war seit 2011 mit Konecki liiert. 2012 wurde der gemeinsame Sohn Angelo geboren, die Hochzeit folgte Gerichtsunterlagen zufolge 2018. 2019 gab Adeles Management die Trennung bekannt.