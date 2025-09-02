Seltener Auftritt mit 92: "Vertigo"-Star Kim Novak in Venedig geehrt

Hollywood-Legende Kim Novak hat in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk erhalten. Zugleich stellte sie ihre neue Doku vor.

Besondere Auszeichnung für Kim Novak (92): Die Hollywood-Legende nahm am Montag bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig in Italien den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk entgegen. Diesen überreichte ihr Regisseur Guillermo del Toro (60).

, dass sie "zutiefst bewegt" sei, diese Auszeichnung zu erhalten. "Zu diesem Zeitpunkt meines Lebens für mein Lebenswerk gewürdigt zu werden, ist ein Traum, der wahr geworden ist. Ich werde jeden Moment, den ich in Venedig verbringe, in Ehren halten. Es wird mein Herz mit Freude erfüllen", sagte die Schauspielerin.

Novaks Teilnahme an dem Filmfestival in Italien ist laut "People"-Magazin ihr erster großer öffentlicher Auftritt seit einem Jahrzehnt. Ihr neuer Dokumentarfilm "Kim Novak's Vertigo" feierte auf dem Festival Premiere.

Die Schauspielerin wurde mit ihrer Rolle in Alfred Hitchcocks Psychothriller "Vertigo" (1958) weltweit bekannt, nachdem sie bereits 1955 ihren Durchbruch mit der Hauptrolle in "Picknick" gefeiert hatte. Anschließend setzte sie ihre erfolgreiche Karriere mit Filmen wie "Mitten in der Nacht" (1959) oder "Küss mich, Dummkopf" (1964) fort, bevor sie sich wenige Jahre später aus Hollywood zurückzog.

Deshalb kehrte sie Hollywood den Rücken

In der neuen Doku spricht Kim Novak Medienberichten zufolge auch über ihre Entscheidung, der Branche den Rücken zu kehren und über ihr Alter. "Es ist nicht leicht, alt zu werden", in "Kim Novak's Vertigo". "Ich habe das Gefühl, dass es bald zu Ende ist." Als sie Hollywood verlassen habe, "war ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere", soll sie zudem über ihren Ausstieg aus der Branche erklären.

"Hollywood hat die Menschen verschlungen", so Novak und bezog sich dabei offenbar auf den Tod von Marilyn Monroe (1926-1962). Die Schauspielerin starb im Alter von 36 Jahren. "Ich wollte nicht, dass mir das passiert", fügte Novak hinzu, die sich nach ihrem Abschied aus Hollywood dem Malen widmete und heute in Oregon lebt.