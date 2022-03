Seltener Auftritt: Emma Stone und Dave McCary bei Fashion Week Paris

Hollywood in Paris: Emma Stone und Ehemann Dave McCary ließen sich am Montag Hand in Hand bei der Fashion-Show von Louis Vuitton blicken.

07. März 2022 - 21:15 Uhr | (eee/spot)

Hand in Hand bei der Pariser Fashion Week: Emma Stone und Ehemann Dave McCary. © imago/PanoramiC

Seit der Geburt ihrer Tochter im März 2021 haben sie sich nur noch selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Fashion Week ließen sich Emma Stone (33) und ihr Ehemann Dave McCary (36) jedoch nicht entgehen. Hand in Hand wurde das Hollywood-Paar am Montag in Paris auf dem Weg zur Modenschau von Louis Vuitton gesichtet. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Stone setzte auf ein rundum schwarzes Ensemble aus einem asymmetrischen Rock und einer schwarzen Oversize-Jacke mit mehreren kleinen Taschen und Knöpfen. Dazu wählte sie ebenfalls schwarze Stiefel. Ihre roten Haare frisierte sie zu leichten Wellen. Beim Make-up betonte die Oscarpreisträgerin vor allem ihre Augenbrauen und ihre Lippen mit einem dunklen Rotton. Der Fernsehregisseur hielt es mit einem cremeweißen Pullover und einer beigen Chinohose schlicht und klassisch. Hingucker war bei ihm die schwarze Pilotenjacke. Seit März 2021 sind sie Eltern Emma Stone und der Autor der US-Talkshow "Saturday Night Live" sind seit 2017 liiert. 2020 gaben sie sich das Jawort. Ihre gemeinsame Tochter kam im März 2021 zur Welt.