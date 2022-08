Seltener Anblick: Rod Stewart zeigt sich mit sieben seiner Kinder

Sänger Rod Stewart zeigt sich mit sieben seiner insgesamt acht Kinder im Urlaub in Italien - die Großfamilie ist nur selten gemeinsam zu sehen.

Familie Stewart macht derzeit Urlaub in Italien. Rod Stewarts (77) Ehefrau, Model Penny Lancaster (51), hat ein Foto geteilt, das Seltenheitswert besitzt. Zu sehen ist die 51-Jährige an der Seite des Sängers und sieben seiner insgesamt acht Kinder. Die Großfamilie posiert strahlend vor einer Jacht. "Der Stewart-Clan kommt zusammen", kommentierte Lancaster den Schnappschuss. Laut Medienberichten war die Familie in Portofino unterwegs.

Mit sieben Kindern in Italien

In der Mitte des Familienbildes steht Rod Stewart, der ein schwarz-weiß-kariertes Hemd sowie eine hellblaue Seidenhose mit Mustern trägt. Links von ihm posieren die Söhne Alastair (16) und Sean (41) sowie Tochter Kimberly (42).

Rechts ist seine Frau Penny Lancaster zu sehen, gefolgt von seinen Töchtern Ruby (35) und Renee (30), Sohn Liam (27) hält im Hintergrund noch zwei Peace-Zeichen in die Kamera. Stewarts jüngster Sohn Aiden (geb. 2011) hat sich vorne in einem braun-blau gestreiften Poloshirt positioniert.

Rod Stewart und Penny Lancaster sind seit 2007 verheiratet. Gemeinsam haben sie die Söhne Alastair und Aiden. Mit Model Rachel Hunter (52) war Stewart von 1990 bis 2006 verheiratet, sie bekamen Tochter Renee und Sohn Liam. Aus seiner ersten Ehe (1979-1984) mit Alana Stewart (77) stammen Tochter Kimberly und Sohn Sean. Außerdem ist er der Vater von US-Model Ruby Stewart. Sie stammt aus einer Beziehung mit Kelly Emberg (63). Sarah Streeter (58) bekam er mit Susannah Boffey.