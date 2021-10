"Selling Sunset"-Star Heather Rae Young hat geheiratet

Hochzeit nach rund zwei Jahren Beziehung: Die beiden US-amerikanischen Reality-TV-Stars Heather Rae Young und Tarek El Moussa haben geheiratet.

Die "Selling Sunset"-Darstellerin Heather Rae Young (34) hat ihren Verlobten und Kollegen aus "Top oder Flop? Die Super-Makler", Tarek El Moussa (40), geheiratet. Außerdem erzählt sie : "Es ist die Liebe, von der ich mein ganzes Leben lang geträumt habe." Die Hochzeit fand demnach am Samstagabend in der Nähe von Santa Barbara statt. Viele Mitstreiter von Young aus der erfolgreichen Netflix-Realityshow waren ebenfalls vor Ort.

"Wir sind beste Freunde, wir sind wahre Seelenverwandte und unsere Liebe ist so selten und so besonders", schwärmt Young von ihrem jetzigen Ehemann, mit dem sie seit rund zwei Jahren liiert ist. Auch El Moussa stimmt dem zu: "Ich bin einfach begeistert, dieses Leben mit ihr zu leben. Wir haben zwei Babys, wir haben eine Familie und wir haben eine sehr gute Zukunft." In wenigen Tagen stehe die Hochzeitsreise an, die die junge Familie zunächst auf die Malediven und später noch nach Dubai bringen wird.

Dritte "Selling Sunset"-Staffel seit 2020 bei Netflix

"Selling Sunset" ist eine international erfolgreiche US-amerikanische Dokutainment-Serie, die das Leben von Immobilienmakler im hochpreisigen Segment begleitet. Die bereits dritte Staffel wurde im August 2020 via Netflix veröffentlicht.