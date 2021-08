Selfie mit löchriger FFP2-Maske: Kaya Yanar spricht Klartext über Corona-Leugner

Was ist denn bei Kaya Yanar los? Der Kult-Komiker zeigt sich auf Instagram mit einer löchrigen FFP2-Maske. Jetzt hat er Klartext gesprochen und erklärt, wie er zu Corona-Leugnern steht.

Kaya Yanar bei einem Event in München (2015).

Die löchrige Maske, die Kaya Yanar vor wenigen Tagen während einer Zugfahrt trug, dürfte herzlich wenig zum Schutz vor Coronaviren beitragen. Warum hatte er diese defekte Atemschutzmaske überhaupt getragen?

Auf Instagram postete der Comedian ein Selfie und schrieb dazu: "Mit den neuen Masken kann ich viel besser atmen." Wollte er damit etwa gegen die aktuellen Corona-Auflagen demonstrieren?

Fans lachen über Kaya Yanars Masken-Selfie

Die Fans von Kaya Yanar deuten das Foto offenbar als Witz und posten dazu zahlreiche lachende Smileys. "Kaya hat wieder Zeit für Zungenküsse", schreibt ein Follower. Es melden sich allerdings auch Kritiker der Corona-Maßnahmen dazu und hinterlassen Kommentare wie "Maulkorb bleibt Maulkorb" und "OHNE den Schei** geht das noch viel besser".

Kaya Yanar über Corona-Leugner: "Diese Leute missbrauchen ja alles"

Im Gespräch mit dem " " stellt Kaya Yanar klar, dass das Selfie eindeutig als Witz gemeint war. "Ich habe es [Maske, d.R.] aus der Packung genommen und sofort aufgesetzt und wunderte mich noch: Die Maske ist viel luftdurchlässiger als andere FFP2-Masken", erklärt er. "Erst als ich meiner Frau ein Selfie schicken wollte, bemerkte ich den Fehler."

Dieses Foto könnte jedoch von Corona-Leugnern falsch verstanden und für eigenen Ziele instrumentalisiert werden. Dazu sagt Kaya Yanar: "Diese Leute missbrauchen ja alles. Medien, Fakten und vor allem die Gesundheit anderer Leute. Ich kann nicht kontrollieren, was in ihren Köpfen abgeht."

Der Kult-Komiker steht den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung allerdings auch kritisch gegenüber. Zu einem Vergleich der Corona-Regeln in Deutschland (Geburtsland von Kaya Yanar) und der Schweiz (aktueller Wohnort von Kaya Yanar) sagt er: "Die Schweiz wurde für ihren liberalen Kurs im Umgang mit der Pandemie oft gescholten, vor allem aus Deutschland. Aber momentan stehen beide Länder in etwa gleich da. Nur, dass es in der Schweiz keinen harten Lockdown oder eine Ausgangssperre gab."