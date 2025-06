Selenskyj zu Gast bei König Charles auf Windsor

Wolodymyr Selenskyj war zu einem Mittagessen bei König Charles III. auf Schloss Windsor geladen. Das Treffen fand nur Stunden nach schweren russischen Angriffen auf die Ukraine statt.

Wolodymyr Selenskyj (47), meist in olivgrüner Militärkleidung zu sehen, hat am Montag Schloss Windsor in einem schwarzen Blazer und schwarzen Hosen besucht. Der ukrainische Präsident war zu einem Mittagessen bei König Charles III. (76) geladen.

Charles begrüßte seinen Gast herzlich auf dem Anwesen in Berkshire. Die beiden Männer wurden beim entspannten Gespräch durch die historischen Räume des Schlosses fotografiert, lächelnd schüttelten sie sich im Grand Corridor die Hände. Die Aufnahmen zeigen eine vertraute Atmosphäre zwischen dem britischen Monarchen und dem Kriegspräsidenten.

Selenskyjs Besuch in Großbritannien erfolgte unter dramatischen Umständen. Nur wenige Stunden zuvor hatte Russland erneut massiv die Ukraine attackiert. Mindestens zehn Zivilisten kamen dabei ums Leben.

Wichtige Gespräche vor NATO-Gipfel

Der Besuch auf Windsor Castle ist nur der erste Teil von Selenskyjs London-Reise. Am Nachmittag sollte er auch Premierminister Sir Keir Starmer in der Downing Street treffen. Ein Sprecher der Regierung kündigte an, Starmer werde "unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine" bekräftigen.

Diese Termine gewinnen zusätzliche Bedeutung, da am Dienstag der NATO-Gipfel in Den Haag beginnt. Dort steht die Erhöhung der Verteidigungsausgaben ganz oben auf der Agenda. Selenskyj ist zu dem zweitägigen Treffen eingeladen, wird aber nicht an den Hauptdiskussionen der Bündnispartner teilnehmen.

"Heute werde ich während meines Besuchs im Vereinigten Königreich genau diese Frage mit unseren Partnern diskutieren - unsere Verteidigung, die das Fundament einer viel stärkeren kollektiven Sicherheit werden muss", . "Wir werden auch neue und kraftvolle Schritte aushandeln, um den Druck auf Russland für diesen Krieg zu erhöhen und den Angriffen ein Ende zu setzen."