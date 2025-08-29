Selena Gomez: So feierte die Sängerin ihren Junggesellinnenabschied

Selena Gomez zeigt auf Instagram Bilder ihres Junggesellinnenabschieds in Cabo San Lucas. Die 33-Jährige feierte mit ihren Freundinnen in malerischem Ambiente.

Die Vorfreude auf die Hochzeit ist spürbar: Selena Gomez (33) hat ihren Instagram-Followern einen intimen Einblick in ihren Junggesellinnenabschied gewährt. Die Sängerin reiste mit einer Gruppe enger Freundinnen nach Cabo San Lucas in Mexiko, um das Ende ihres Single-Daseins gebührend zu feiern.

Werdende Braut in weißen Looks

Auf den veröffentlichten Bildern präsentiert sich die "Only Murders in the Building"-Darstellerin stilsicher in weißen Outfits. Ein besonderer Hingucker war ihr Schleier mit der Aufschrift "Bride to be", den sie stolz zur Schau trug. Mehrere Mini-Kleider und ein eleganter Bikini mit passendem Häkel-Überwurf rundeten ihre JGA-Garderobe ab.

Die Dekoration ließ ebenfalls keine Wünsche offen: Glänzende Ballons mit "Mrs. Levin" und "Bride" über ihrem Bett setzten festliche Akzente. Der Name bezieht sich auf ihren Verlobten Benny Blanco (37), der mit bürgerlichem Namen Benjamin Joseph Levin heißt. Die Gruppe genoss nicht nur die mexikanische Sonne und das türkisblaue Meer, sondern auch luxuriöse Bootsfahrten inklusive ausgelassenen Tanzeinlagen. Auch ein romantisches Candlelight-Dinner am Strand gehörte zu dem Girls-Trip.

Besonders rührend: Für das begleitende Video zu ihren JGA-Impressionen wählte Gomez Katy Perrys (40) "Teenage Dream" als Soundtrack. Der Song ist wohl eine Hommage an ihren Verlobten, da Blanco als Co-Autor und Co-Produzent des Hits fungierte. Der Musikproduzent hatte seinen Junggesellenabschied in Las Vegas verbracht.

Benny Blanco und Selena Gomez bestätigten ihre Beziehung im Dezember 2023, rund ein Jahr später folgte die Verlobung. "Für immer beginnt jetzt", schrieb sie damals ihres funkelnden Diamantrings. In einem Podcast-Auftritt schwärmte Gomez Anfang August mit Blick auf ihre bevorstehende Hochzeit: "Ich könnte nicht aufgeregter sein." Dennoch möchten die beiden sich Zeit lassen: "Im Moment passiert so viel. Benny arbeitet an einigen Projekten, wir beide haben Dinge, die wir beenden wollen - persönliche Vorhaben, bevor wir uns auf die ganzen Details [zur Hochzeit] stürzen." Trotz aller Euphorie bleibt sie bodenständig: "Ich habe mich noch nie so sicher mit etwas gefühlt - aber ich will es nicht verschreien, indem ich das sage."