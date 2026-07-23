Selbst bei Besuch: Schwiegertochter von Andrea Berg "oben ohne" vor Familie

Vanessa Mai hat mit Nacktheit kein Problem. Selbst vor der Familie zeigt sie sich gern mal freizügig. Die Sängerin und Schwiegertochter von Andrea Berg gewährt jetzt einen intimen Einblick ins Private.

Familie spielt für Vanessa Mai (34) eine große Rolle. Zu ihren Eltern pflegt die Sängerin ein inniges Verhältnis – ebenso zur Verwandtschaft ihres Ehemanns Andreas Ferber. Mit Schwiegermutter Andrea Berg versteht sich die 34-Jährige blendend, sowohl privat als auch auf der Bühne. In der Heimat im schwäbischen Backnang gehören Besuche der Liebsten zum Alltag, wie Mai jetzt verrät. Dabei kann es sehr freizügig zugehen.

Andrea Bergs Schwiegertochter nackt vor Familie: Vanessa Mai ganz "oben ohne"

Nacktheit kann polarisieren – das weiß auch Vanessa Mai. Viel Verständnis hat die Schlagersängerin dafür offenbar nicht. "Das Thema eckt ein bisschen an bei manchen, keine Ahnung warum. Vielleicht, weil es bei vielen nicht der eigene Stil ist und deswegen befremdlich ist", rätselt sie im Podcast " ". "Es wirkt halt nicht normal, aber was ist schon normal", so die 34-Jährige. Für sie selbst sei eine freizügige Körperkultur keinesfalls ungewöhnlich, sondern fast schon alltäglich. Über ihr gemeinsames Anwesen mit Andreas Ferber und das Familienleben erzählt die Brünette: "Unser Haus ist ja irgendwie 'doors open' – die Schwiegermutter, meine Mum, alle kommen immer rein, und dann kann es halt auch mal sein, dass ich oben ohne rumlaufe."

"Weder vor meiner Mum noch vor meiner Schwiegermutter ziehe ich mir etwas an"

Wenn bei Vanessa Mai Familienbesuch ansteht, ist von Scham offenbar keine Spur. "Weder vor meiner Mum noch vor meiner Schwiegermutter ziehe ich mir etwas an, also gar nicht." Für die Schwäbin mit kroatischen Wurzeln scheint das völlig selbstverständlich zu sein. Sie lebt in der Region Backnang/Aspach (nördlich von Stuttgart).

Andreas Ferber, Vanessa Mai, Andrea Berg und Ulrich Ferber im Dezember 2022. © imago/Future Image

Vanessa Mai nackt vor Schwiegermutter: Doch eine Frage bleibt

Wen die Sängerin wohl meint, wenn sie von der Schwiegermutter spricht? Ihr Mann Andreas ist das gemeinsame Kind von Hotelier Ulrich Ferber und dessen Ex-Partnerin Christa Vogel. Nachdem sich das Paar trennte und Ferber Andrea Berg heiratete, wurde die Schlagerkönigin zur Stiefmutter von Andreas. Vanessa Mai bezeichnet sowohl Vogel als auch Berg als ihre Schwiegermutter. Mit beiden Damen hat sie engen Kontakt.

Freizügigkeit wird in der Familie offenbar nicht nur bei Mai großgeschrieben. Sie hat auch ihre Schwiegermutter bereits oben ohne gesehen: "Am Pool, wir waren im Urlaub, alles gar kein Problem." Die Offenheit gefällt der Brünette. "Ich finde das schön", versichert sie.

Unter Tränen: Vanessa Mai verrät größte Angst

Mit Nacktheit geht Vanessa Mai ganz entspannt um. Umso mehr plagen die Musikerin Verlustängste um ihren geliebten Ehemann. Wie die AZ berichtete, ist es die größte Furcht der Sängerin, länger zu leben als ihr Partner. Unter Tränen verriet die 34-Jährige: "Das ist wirklich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das wäre mein absoluter Albtraum. Ja, das ist wirklich mein größter Albtraum."