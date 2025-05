Seitenhieb gegen Kult-Format: "Rosenheim-Cops"-Star lästert über ZDF-Serie

Karin Thaler zählt zu den Urgesteinen bei "Die Rosenheim-Cops": Als "Marie Hofer" ist sie bereits seit 2002 in der beliebten ZDF-Serie zu sehen. Doch die Schauspielerin stand bereits für zahlreiche Formate und mit den unterschiedlichsten Kollegen vor der Kamera. Zur aktuellen Besetzung einer Kult-TV-Reihe vertritt sie nun eine deutliche Meinung.

Karin Thaler (59) ist aus dem Kosmos der "Rosenheim-Cops" nicht wegzudenken. Die sympathische Blondine begeistert das treue Publikum bereits seit 2002 in ihrer Rolle der "Marie Hofer". Doch die Schauspielerin hat neben dem Krimi-Format bereits in vielen anderen Filmen und Serien mitwirken dürfen. Mehrfach schipperte sie bereits mit dem "Traumschiff" über die Weltmeere – doch scheint sie mit der aktuellen Besetzung der ZDF-Reihe nicht ganz einverstanden zu sein.

Karin Thaler über "Traumschiff": "Das waren noch echte Schauspieler"

Auf Instagram versorgt Karin Thaler ihre Fans regelmäßig mit spannenden Eindrücken. Die 59-Jährige teilt gerne Fotos vom Set der "Rosenheim-Cops" oder schwelgt mit alten Aufnahmen in Erinnerungen. Nun teilt sie eine Bildcollage aus dem Jahr 2008: Damals hatte die Schauspielerin für das ZDF-"Traumschiff" auf Papua Neuguinea drehen dürfen.

Unter den Fotobeitrag schreibt Karin Thaler: "Mein 3. Traumschiff. #papuaneuguinea." Daraufhin verlinkt sie die Schauspieler Helmut Zierl (70), Harald Krassnitzer (64) und Siegfried Rauch (†85), die damals gemeinsam mit ihr vor der Kamera gestanden hatten. Über ihre Episoden-Kollegen schreibt die 59-Jährige: "Das waren noch echte Schauspieler beim Traumschiff... #damals."

Karin Thaler kritisiert "Traumschiff": Was sagen die Fans?

Ob die Schauspielerin mit ihrem Lob für ihre damaligen Kollegen etwas andeuten möchte? Immerhin läuft "Das Traumschiff" mit Florian Silbereisen (43) noch immer sehr erfolgreich im ZDF. Neben bekannten Schauspielern werden dort mittlerweile auch regelmäßig Influencer für die einzelnen Episoden gecastet – weshalb Fans Karin Thaler unter dem Post beipflichten.

Eine Nutzerin schreibt zum Beispiel: "Ist im Fernsehen allgemein so, dass immer mehr random Menschen da auftreten und auch in den Serien und Filmen landen. Manchmal echt erstaunlich." Und ein anderer Fan findet: "Ja ja, das stimmt. Heute sind Schauspieler auf dem 'Traumschiff' eine Seltenheit. Hauptsache, Influencer und Co." Somit scheint Karin Thaler so manchem Zuschauer mit ihrer Kritik aus der Seele zu sprechen.