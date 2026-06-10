Seitenhieb gegen Helene Fischer: Schlager-Kollege findet, "sie kann nicht singen"

Helene Fischer zählt zu den erfolgreichsten Entertainerinnen Deutschlands. Ob man ihre Musik mag oder nicht: Dass sie eine tolle Stimme hat, dürften die meisten neidlos anerkennen. Doch ausgerechnet ein Branchen-Kollege übt nun heftige Kritik an der Sängerin.

Helene Fischer, hier mit Florian Silbereisen, ist in ihrer Branche eigentlich sehr beliebt. Nun aber schießt ein Kollege gegen sie.

Helene Fischer (41) ist auf Party-Playlisten und großen Schlagerbühnen daheim. Mit ihrer lebensfrohen Art scheint sie überall gut anzukommen – nur selten äußern sich andere Promis negativ über die Sängerin. Doch nun macht ein Kollege aus der Schlagerwelt mit deutlicher Kritik von sich reden: "Sie kann nicht singen", sagt Christian Anders (81) über die "Atemlos"-Interpretin. Wieso fällt er dieses Urteil?

Schlagersänger Christian Anders: Deutliche Kritik an Helene Fischer

Christian Anders (81) zählte in den 1970er-Jahren zu den großen Stars der Schlagerwelt. Doch das ist lange her – und seine Branche wurde inzwischen von neuen Gesichtern übernommen. Über die heutige Schlagerqueen Helene Fischer sagt er im Gespräch mit "Freizeit Heute": "Sie ist okay, aber sie geht mir auf den Nerv! Sie kann nicht singen." Die Schuld dafür gibt Anders ihrem Gesangslehrer: "[Der] hat ihre Stimme zu schmalzig gemacht, zu sehr ins Musical-artige."

Mit seinem Urteil ist der 81-Jährige noch nicht fertig: "Sie ist eine gedrechselte Sängerin, die meiner Ansicht nach besser singen könnte, wenn sie nicht von ihrem Gesangslehrer missbraucht worden wäre, ich meine stimmlich." Schließlich macht er ein Angebot, das Helene Fischer vermutlich ausschlagen würde: "Wenn sie zu mir käme, würde ich ihr zeigen, wie man singt."

Mit "Es fährt ein Zug nach Nirgendwo" wurde Christian Anders in den 70er-Jahren zum Schlagerstar. © imago/Future Image

Angebot für Helene Fischer: Christian Anders will helfen

Dass Helene Fischer nicht singen kann, sehen eingefleischte Fans vermutlich anders – auch wenn die Ticketverkäufe zuletzt nicht an frühere Erfolge anknüpfen konnten. Darauf angesprochen, meint Christian Anders erneut: "Also, Helene, wenn du mich jetzt hörst: Wenn du Probleme hast wegen deiner Konzerte, wenn du Geld brauchst, melde dich bei mir. Ich meine es ernst, ich kann dir helfen, Helene!"

Auf wen er hingegen große Stücke hält, ist Musikkollege Roland Kaiser (74), der nach einer Lungentransplantation wieder auf die Bühne ging. "Er hat jeden Applaus verdient, und ich finde, er singt jetzt sogar besser als früher", so Christian Anders. "Ich habe größten Respekt vor ihm."