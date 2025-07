Seit 60 Jahren auf der Bühne: Scorpions bekommen eigene Briefmarken

Von "Wind of Change" bis "Rock You Like a Hurricane": Zum 60. Bühnenjubiläum werden die Scorpions von der Deutschen Post mit einer limitierten Briefmarken-Sonderedition geehrt.

Die Scorpions und die Deutsche Post lassen Sammlerherzen anlässlich des 60. Bühnenjubiläums der Band mit einer limitierten Briefmarken-Sonderedition höher schlagen. Unter dem Motto "60 Jahre Scorpions" ist eine Edition mit vier verschiedenen Briefmarken am 1. Juli erschienen.

4er-Bögen der Scorpions-Briefmarken auf 125.000 Stück begrenzt

Eine der Marken zeigt das Peace-Zeichen neben den Worten "Love" sowie "Rock 'n' Roll", eine zweite das Skorpion-Logo der Band und die beiden anderen Text-Auszüge aus den weltweiten Scorpions-Hits "Wind of Change" und "Rock You Like a Hurricane". Die beiden letzteren sind mit den Farben der Deutschlandflagge unterlegt. Die Briefmarken haben einen Portowert von jeweils 95 Cent.

Die 4er-Markenbögen, die in Form eines T-Shirts gestaltet sind, sind in mehreren Varianten erhältlich. Auf der Rückseite sind jeweils die Titel der Scorpions-Alben aufgelistet. Auf ihrer Webseite, wo die Sondereditionen bestellt werden können, gibt die Deutsche Post an, dass die nummerierten Bögen auf weltweit 125.000 Stück begrenzt sind.

"Wir sind stolz auf 60 Jahre Bandgeschichte und dankbar für viele unbeschreibliche Momente und Erlebnisse als Musiker. Dass einige unserer Songs jetzt auch in dieser Briefmarken-Sonderedition verewigt werden, ist etwas ganz Besonderes für uns und eine tolle Sache für unsere Fans", wird Bandgründer Rudolf Schenker (76) in einer Pressemitteilung zitiert. Scorpions-Sänger Klaus Meine (77) freue sich mit seinen Bandkollegen, "wenn wir unsere Grüße mit einer eigenen Briefmarke versehen können".

Das nach aktuellen Angaben in diesem Jahr einzige anstehende Deutschlandkonzert der Gruppe soll am 5. Juli in der Scorpions-Heimat Hannover steigen. Auf dem Konzert soll eine Sonderpostfiliale eingerichtet werden, in der es den Erstverwendungs- und einen Sonderstempel zum Konzert geben wird. Zudem sind die Briefmarken telefonisch erhältlich.