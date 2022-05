Seit 29 Jahren dabei: So könnte Jo Gerner bei GZSZ aussteigen

Wird Jo Gerner nach fast 30 Jahren tatsächlich den Serientod sterben? Sein Darsteller Wolfgang Bahro hätte zumindest schon eine Idee, wie das aussehen könnte.

In der Jubiläumsfolge der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" geht es einmal mehr Urgestein Jo Gerner (Wolfgang Bahro) an den Kragen. Kaum eine Rolle stand bei "GZSZ" schon so oft vor einem Serientod wie der mittlerweile etwas altersmilde gewordene Ex-Fiesling.

Kein Wunder also, dass sich der 61-jährige Bahro schon seit einiger Zeit Gedanken macht, wie eines Tages sein Ausstieg aussehen könnte. "Ich würde mir wünschen, dass Gerner mit seiner Yacht in Richtung Sonnenuntergang fährt. Dann explodiert die Yacht. Alle denken, Gerner sei tot", sinniert Bahro im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Doch wie das so ist bei einem Seriencharakter, der sogar schon einmal lebendig begraben wurde und erfolgreich überlebt hat, wäre die Geschichte hier nicht zu Ende. "Dann sieht man aus dem Meer ein Periskop herauskommen und weiß, dass Gerner mit einem U-Boot die Flucht gelungen ist. Da denkt sich Zuschauer dann: 'Er hat es also wieder geschafft...'"

Jo Gerner: Hat er Frau und Kinder?

Auch das Liebes- und Familienleben von Jo Gerner ist recht turbulent: Momentan ist er zum vierten Mal verheiratet, war sechs Mal verlobt und ist viermal Vater geworden. Seine Söhne Dominik Gundlach und Patrick Graf jr. mussten allerdings bereits den Serientod sterben. Er ist außerdem der Stiefvater von Laura Weber und Moritz Bode, den Kindern von Jos Ehefrau Yvonne Bode.

Steigt Wolfgang Bahro aus?

Der Berliner spielt seit Februar 1993 (Folge 185) Jo Gerner. "GZSZ" feiert am 12. Mai ab 19.40 Uhr mit einer Folge in Spielfilmlänge das 30. Jubiläum. Dabei gerät die Figur einmal mehr in lebensgefährliche Situationen. Aber so viel sei verraten: Ans Aufhören denkt der 61-Jährige eigentlich noch nicht. "Solange die Zuschauer Jo Gerner sehen wollen, mache ich gerne weiter." Auch wenn der Theaterschauspieler auch noch andere Pläne hat: "Ich hoffe, mal eine komische Rolle spielen zu können."

Wolfgang Bahro privat: Zwischen Familie und Star Trek

Das Privatleben von Wolfgang Bahro ist wesentlich beständiger als das seines Seriencharakters Jo Gerner: Seit 2001 ist er mit Barbara Brödler-Bahro verheiratet und hat einen fünfjährigen Sohn namens David Bahro. Abseits von Schauspielerei und Familie hat er jedoch etwas untypische Interessen: So machte er einem Interview mit dem Magazin "Closer" etwa seine Mitgliedschaft bei den Freimaurern öffentlich. Er ist außerdem bekennender Star-Trek-Fan und war bereits des Öfteren auf Conventions zu Gast. Laut einem Interview mit " " hat er sich die für Jo Gerner einst typische hochgezogene Augenbraue sogar von Leonard Nemoy in dessen Rolle als "Spock" abgeguckt – sie wurde ihm jedoch mittlerweile von der Produktion verboten.