Sechs Jahre nach dem "Traumschiff": Was macht eigentlich Sascha Hehn?

Am Sonntag (13. Juli) wiederholt das ZDF in der Primetime die Episode "Das Traumschiff: Hawaii" aus dem Jahr 2018. Damit steht für Fans ein besonderes Wiedersehen an, denn es handelt sich dabei um den vorletzten Film mit dem Münchner Schauspieler Sascha Hehn (70) als Kapitän Victor Burger.

Die Rolle hatte er Anfang 2014 vom Schauspieler Siegfried Rauch (1932-2018) übernommen. Sascha Hehn verließ "Das Traumschiff" mit der Neujahrsfolge 2019 nach 13 Einsätzen auf hoher See. Der Abschied kam für viele überraschend. Für ihn nahm Florian Silbereisen (43) als Kapitän Max Parger auf der Kommandobrücke Platz. Was macht Sascha Hehn eigentlich seither?

Sascha Hehn: Rückzug aus dem TV-Geschäft

Nach seinem Ausstieg beim "Traumschiff" zog sich Sascha Hehn zunächst weitgehend aus dem Rampenlicht zurück. In Interviews betonte er, dass er sich mehr Zeit für Privates und neue Projekte nehmen wolle. Gelegentlich tritt der gebürtige Münchner, der bereits als Kind vor der Kamera stand und mit Serien wie "Die Schwarzwaldklinik" Fernsehgeschichte schrieb, bei Lesungen oder als Gast in Talkshows auf, größere Serien- oder Filmrollen hatte er seit 2018 jedoch nicht mehr.

2022 kehrte Sascha Hehn immerhin zur Schauspielerei zurück. Bei den Karl-May-Spielen Bad Segeberg übernahm Hehn die Titelrolle als "Der Ölprinz". Die Premiere war ursprünglich für 2020 geplant, musste pandemiebedingt aber mehrfach verschoben werden. Auch als Sprecher ist er weiterhin aktiv, etwa als deutsche Stimme von Shrek in den Hörspielen zu den Animationsfilmen.

Darüber hinaus engagiert Sascha Hehn sich gelegentlich für wohltätige Projekte und widmet sich Freizeitaktivitäten wie Golfen und Angeln. Mit seinem Team gewann er 2023 den Bundesliga Golf Cup. Im selben Jahr wurde er auch mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet - ein Schauspieler "mit Kultstatus" .

hält er bis heute über seine zahlreichen Golf-Aktivitäten auf dem Laufenden.

Heimliche Hochzeit

Sascha Hehn lebt mit seiner langjährigen Partnerin Gloria Krass zurückgezogen in Bayern. Wie der Schauspieler erst 2024 der Zeitschrift verriet, haben sich die beiden längst das Jawort gegeben: "Ja, wir haben geheiratet und das bereits 2022", bestätigte er damals die Gerüchte.