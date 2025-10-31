Sebastian Ströbel gewährt TV-Einblicke: Treffen mit Ex-Freundin bei "Die Bergretter"

Die 17. Staffel von "Die Bergretter" hält familiäre Enthüllungen und Enttäuschungen für "Markus Kofler" bereit. Sebastian Ströbel gewährt Einblicke in die neuen Folgen.

Die Fans von "Die Bergretter" freuen sich über neue Folgen ihrer Lieblingsserie – die 17. Staffel des beliebten ZDF-Formats steht bereits in den Startlöchern. Mit von der Partie sind altbekannte Zuschauerlieblinge wie Sebastian Ströbel (48) als "Markus Kofler", Luise Bähr (46) als Sanitäterin "Katharina Strasser", Robert Lohr (58) als Hubschrauberpilot "Michi Dörfler" oder auch Michael Pascher (46) als Mechaniker "Rudi Dolezal". In der neuen "Bergretter"-Staffel gibt es familiäre Enthüllungen. Hauptdarsteller Sebastian Ströbel trifft in der Sendung auf seine Ex-Freundin – und die Enttäuschung ist groß.

Neue Staffel von "Die Bergretter": Altbekanntes Gesicht kehrt zurück

Im lässt das ZDF die Spannung steigen. Viel Nervenkitzel ist garantiert – das weiß auch Sebastian Ströbel, der den Trailer via Instagram teilte. Wie gewohnt spielen die neuen Folgen hoch oben auf den Bergen, zum Großteil in schneebedeckter Kulisse. Es wird gelacht, geweint und gerettet – auffällig ist jedoch die Rückkehr einer altbekannten Figur aus dem "Bergretter"-Universum. "Nina Reuther" (gespielt von Josephin Busch, 39), die Ex-Freundin von Sebastian Ströbels Rolle "Markus Kofler", tritt im Trailer in Erscheinung.

Liebeswirrwarr beim "Bergretter": Von zwei Frauen verlassen

Zur Einordnung: Im Finale der 16. "Bergretter"-Staffel trennte sich "Markus Koflers" Partnerin "Alexandra Winkler" von ihm. Der Grund? Es hatte sich bereits in vorherigen Episoden angedeutet, dass "Winkler" sich an "Nina Reuther" – der früheren Partnerin von "Kofler" – störte. "Reuther" lebte zusammen mit dem Bergretter unter einem Dach, obwohl das Paar längst getrennt war. Nach deren Liebes-Aus blieb eine enge Freundschaft zwischen den beiden bestehen – zum Missfallen von "Alexandra Winkler".

Was erwartet die Zuschauer in den neuen "Bergretter"-Folgen? Der Trailer zu Staffel 17 gibt Aufschluss. © imago/Sven Simon

"Winkler" entschied sich also dazu, "Markus Kofler" zu verlassen. Doch auch auf "Nina Reuther" konnte der Bergretter nicht weiter zählen, als es darauf ankam. Sie zog aus der gemeinsamen Wohnung aus und hinterließ ihrem Mitbewohner einen Brief, in dem sie geschrieben hatte: "Ich hab das Gefühl, ich helfe dir jetzt am meisten, wenn ich gehe." Sebastian Ströbels Rolle "Markus Kofler" reagierte sehr enttäuscht.

Sebastian Ströbel als "Markus Kofler": "Kommen gut ohne dich zurecht"

In der 17. "Bergretter"-Staffel erscheint "Nina Reuther" nun wieder auf der Bildfläche. Und wie im Trailer zu sehen ist, macht sie "Markus Kofler" damit keine Freude. Sie begrüßt den Bergretter, der durch ihren plötzlichen Abgang in Staffel 16 noch immer sehr enttäuscht ist. "Wir kommen ganz gut ohne dich zurecht", meint "Kofler" daraufhin.

Josephin Busch spielt bei "Die Bergretter" die Ex-Freundin von "Markus Kofler". Auch in Staffel 17 spielt "Nina Reuther" eine Rolle. © imago/Gartner

Familiäre Enthüllung bei "Die Bergretter": Weitere Enttäuschung für "Markus Kofler"

Zu allem Überfluss kreuzt an einer anderen Stelle im Trailer dann noch eine weitere Person auf, die bei "Markus Kofler" schlechte Laune auslöst. Ein Mann ist zu sehen, der sich als Halbbruder des Bergretters enttarnt. Eine familiäre Enthüllung, wie sich herausstellt – denn kein Kollege aus dem "Bergretter"-Team wusste, dass "Kofler" einen Halbbruder hat.

Arne Löber spielt bei "Die Bergretter" den Halbbruder von "Markus Kofler". Er ist ein Neuzugang in der Besetzung der 17. Staffel des ZDF-Formats. © Screenshot/ZDF

Schnell wird deutlich, dass der Bergretter in Staffel 17 sowohl über das Aufkreuzen seiner Ex-Freundin als auch über das Erscheinen seines Halbbruders nicht erfreut ist. Ob es hier zu Aussprachen und Annäherungen kommt? Die Zuschauer dürfen auf die neuen Folgen gespannt sein.