Sean Penn: Scheidung ein Jahr nach der Hochzeit?

Hollywood-Star Sean Penn und Leila George haben im Juli 2020 geheiratet. Nun gibt es Berichte über eine Scheidung des Ehepaars.

Sean Penns (61) Frau, die australische Schauspielerin Leila George (29), will angeblich nach etwas mehr als einem Jahr Ehe die Scheidung. und . Demnach soll George am Freitag entsprechende Papiere bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die beiden hatten im Juli 2020 geheiratet. Penn hatte dies kurze Zeit später mit Seth Meyers (47) bestätigt. Das Paar hätte eine "Covid-Hochzeit" gehabt, erzählte er. Dabei sei ein Standesbeamter virtuell via Zoom zugeschaltet worden. Penns Kinder und Georges Bruder seien im eigenen Haus bei der Trauung dabei gewesen.

Sie waren seit 2016 zusammen

Für Sean Penn war es die dritte Ehe: Zuvor war der Hollywood-Star mit Sängerin Madonna (1985-1989) und Schauspielerin Robin Wright (1996-2010) verheiratet. Mit Wright hat er die Kinder Dylan (30) und Hopper (28). Mit Leila George, Tochter des "Criminal Intent"-Stars Vincent D'Onofrio (62), war Sean Penn seit 2016 liiert.