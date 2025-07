Sean "Diddy" Combs : An diesem Tag verkündet der Richter das Strafmaß

Wie lange muss Sean "Diddy" Combs hinter Gitter? Das erfährt der Ex-Musikmogul im Oktober. Dann verkündet der Richter das Strafmaß.

Sean "Diddy" Combs sitzt in einem New Yorker Gefängnis.

Sean "Diddy" Combs (55) wird sein Strafmaß am 3. Oktober erfahren. Dies wurde US-Medienberichten zufolge nun bestätigt. Eine New Yorker Jury hatte den 55-Jährigen vergangene Woche nach einem acht Wochen langen Prozess in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen, unter anderem wegen Nötigung von Frauen zur Prostitution. In den schwerwiegendsten Anklagepunkten - es gab den Vorwurf des Sexhandels sowie der organisierten Kriminalität gegen ihn - wurde er freigesprochen. Combs hatte alle Anschuldigungen in dem Prozess zurückgewiesen.

Ihm drohen den Berichten zufolge für die Anklagepunkte, in denen er verurteilt wurde, je bis zu zehn Jahre Gefängnis. , dass die Strafe "viel geringer" ausfallen wird.

Anwälte von Sean Combs wollten früheren Termin

Nach der Urteilsverkündung hatte Richter Arun Subramanian bereits vorgeschlagen, den Termin zur Strafmaßverkündung für den 3. Oktober anzusetzen. Die Anwälte von Sean Combs teilten Medienberichten zufolge daraufhin mit, dass sie einen früheren Termin vorschlagen wollen. Nun haben sie diesen Antrag offenbar zurückgezogen. Damit bleibt es laut CNN bei dem ursprünglichen Termin.

Sean Combs befindet sich seit seiner Verhaftung im September letzten Jahres in einem New Yorker Gefängnis. Nach der Urteilsverkündung stellten seine Anwälte einen Antrag, um ihn vorübergehend, bis zur Verkündung des Strafmaßes, auf Kaution freizubekommen. Dieser wurde vom zuständigen Richter allerdings abgelehnt. Er führte offenbar Sean Combs' "gewalttätige Vergangenheit" als Hauptgrund dafür an, dass er hinter Gittern bleibt.

Neben der Anklage in New York gibt es noch zahlreiche Zivilklagen gegen den Ex-Musikmogul, in denen ihm unter anderem Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen werden. Sean Combs bestreitet die Vorwürfe.