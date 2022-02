Screaming-Trees-Frontmann Mark Lanegan ist tot

Der Grunge-Sänger Mark Lanegan ist gestorben. Er war bekannt als Frontmann der Screaming Trees. Der Songwriter wurde 57 Jahre alt.

Der US-amerikanische Sänger und Songwriter Mark Lanegan (1964-2022) ist tot. Die traurige Nachricht wurde . Demnach sei Lanegan am Dienstagmorgen (22. Februar) in seinem Zuhause in Killarney in Irland gestorben. Der Grunge-Sänger wurde 57 Jahre alt und hinterlässt seine Ehefrau Shelley. Aktuell gebe es "keine weiteren Informationen", heißt es weiter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mark Lanegan war 2020 schwer an Covid-19 erkrankt

Mark Lanegan war von 1983 bis 2000 der Frontmann der Grungeband Screaming Trees. Zu ihren größten Hits zählen "Nearly Lost You" und "All I Know". Lanegan war aber auch solo sehr erfolgreich: Bereits sein erstes Album "The Winding Sheet" nahm er 1990 gemeinsam mit Kurt Cobain (1967-1994) und Krist Novoselic (56) von Nirvana auf.

Nach den Screaming Trees war Lanegan außerdem zeitweise Mitglied der Bands Queens of the Stone Age und The Gutter Twins. Der Musiker veröffentlichte zahlreiche Soloalben mit unterschiedlichen Gastmusikern. 2021 verarbeitete er in dem Buch "Devil in a Coma" seine schwere Covid-19-Erkrankung.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert