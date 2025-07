Scott Wolf: Einstweilige Verfügung gegen Ex-Frau Kelley aufgehoben

Nach dramatischen Wochen im Scheidungsstreit zwischen Schauspieler Scott Wolf und seiner Ex-Ehefrau Kelley hat ein Gericht die einstweilige Verfügung gegen sie aufgehoben. Ein neues Abkommen regelt nun Sorgerecht, Umgang und Kommunikation.

Ein Gericht im US-Bundesstaat Utah hat am 19. Juli eine einstweilige Verfügung gegen Kelley Wolf (48), die Noch-Ehefrau des Schauspielers Scott Wolf (57), aufgehoben. . Die Entscheidung erfolgte nur vier Tage, nachdem das ehemalige Paar eine vorübergehende Vereinbarung unterzeichnet hatte, die unter anderem das Sorgerecht, Besuchsrechte, finanzielle Regelungen und die Kommunikation im Umgang mit ihren drei gemeinsamen Kindern regelt.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Scott Wolf vorerst das alleinige Sorgerecht für die Kinder Jackson (16), Miller (12) und Lucy (11) erhält. Kelley Wolf wird "großzügiger" Umgang unter Aufsicht gewährt, einschließlich drei betreuter Video- oder Telefonanrufe pro Woche, jeweils zu angemessenen Tageszeiten. Sollte der gerichtlich bestellte Vormund Bedenken äußern, müssen alle Parteien gemeinsam prüfen, ob eine Beaufsichtigung weiterhin notwendig ist. Falls die Kinder von sich aus Kontakt zu ihrer Mutter aufnehmen, darf Kelley Wolf darauf ebenfalls reagieren. Das langfristige Ziel der Vereinbarung sei es, so die Dokumente, dass sie eines Tages wieder unbeaufsichtigte Zeit mit den Kindern verbringen darf.

Strenge Regeln für Ex-Paar

Zudem wurden strenge Kommunikationsregeln festgelegt: Beide Parteien dürfen vor den Kindern weder über die Scheidung noch über ihre Beziehung zueinander sprechen oder sie gegeneinander ausspielen. Diffamierende Aussagen - mündlich oder schriftlich - sind untersagt, ebenso wie das Ausfragen der Kinder über das jeweilige Zuhause des anderen Elternteils.

Auch für soziale Medien wurde eine Art "Maulkorb" verhängt: Weder Kelley noch Scott dürfen über die Ehe, die Kinder oder die Trennung posten - auch nicht durch Dritte.

Finanziell bleibt Scott Wolf vorerst alleiniger Verwalter der ehelichen Mittel. Er übernimmt weiterhin Haushaltskosten, ihre Autokosten, einige Anwaltsgebühren und stellt ihr monatlich 10.000 Dollar zur Verfügung - vorbehaltlich gerichtlicher Anordnung oder erneuter Vereinbarung.

Kelley Wolf musste in die Psychiatrie

Die nun aufgehobene einstweilige Verfügung war am 25. Juni beantragt worden, nachdem Scott Wolf in Gerichtsdokumenten erklärt hatte, seine Ex habe ein "eskalierendes Verhalten gezeigt, das eine unmittelbare und nicht wiedergutzumachende Gefahr für die gemeinsamen minderjährigen Kinder" darstelle. Die 48-Jährige bestätigte, dass sie am selben Tag mit der Verfügung konfrontiert wurde.

Hintergrund der Eskalation ist eine Reihe besorgniserregender Vorfälle: Am 13. Juni wurde Kelley Wolf von der Polizei in Utah County in Gewahrsam genommen und unter Kaliforniens Gesetz 5150 - das bei akuter psychischer Gefährdung greift - zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Laut Gerichtsunterlagen soll sie versucht haben, die Kinder außer Landes zu bringen und ein Verhalten gezeigt haben, das eine akute Gefährdung nahelegte. Am 6. Juli wurde sie nach einem weiteren Vorfall, bei dem angeblich ein Messer involviert war, erneut unter Zwang eingewiesen - diesmal für eine Woche in eine Einrichtung in Salt Lake City.

Am 10. Juni hatte Kelley Wolf die Trennung öffentlich gemacht. In einem emotionalen Instagram-Post schrieb sie: "Es ist mit schwerem Herzen, dass Scott und ich die Auflösung unserer Ehe vorantreiben. [...] Scott Wolf ist einer der besten Väter, die ich je gekannt habe." Sie betonte, dass ihre Priorität stets das Wohlergehen der Kinder und ihre eigene Heilung sei. Kurz darauf äußerte sich auch Scott Wolf, der unter anderem aus der Serie "Party of Five" bekannt ist, gegenüber "People" und bestätigte die Trennung.

Das nun getrennte Paar hatte sich 2002 kennengelernt und 2004 das Jawort gegeben.