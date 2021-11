Scooter-Frontmann H.P. Baxxter ist längst wieder Single

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter ist schon seit Monaten wieder Single. Er und Lysann hätten sich "bereits im Juli freundschaftlich getrennt", sagte er.

Einen handfesten Trennungsgrund nennt er nicht. Vielmehr sei es "ein schleichender Prozess" gewesen. "Manchmal passen Dinge nicht so zusammen und plötzlich ist man entfremdet", sagt er. Und fügt hinzu: "Bei uns wurde aus Liebe Freundschaft. In vielen Beziehungen ist das ja anders." Die beiden seien aber noch regelmäßig in Kontakt - was auch Fotos beweisen, die sie Ende September zusammen bei einer Oldtimer-Rallye in Hamburg zeigen.

Er arbeitet, sie urlaubt

Während er derzeit an neuer Musik arbeitet, ist seine Ex-Partnerin in New York. "Sie musste einfach mal raus, ist mit einer Freundin dort. Es geht ihr gut", sagt Hans Peter Geerdes, wie er gebürtig heißt, über den USA-Trip.