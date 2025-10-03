"Das Sommerhaus der Stars" 2025 hat abseits der Show seinen vorläufigen, traurigen Höhepunkt erreicht: Silva Gonzalez feuert im Netz betrunken gegen einen Mitkandidaten und wird dabei homophob ausfallend. Seine Ehefrau will das nicht unterstützen und stellt sich öffentlich gegen ihren Mann.

"Das Sommerhaus der Stars" ist ein Phänomen – aber nicht im positiven Sinne. Von Staffel zu Staffel sinkt das kaum vorhandene Niveau weiter. Auch 2025 präsentieren sich die Protagonisten von ihren schlechtesten Seiten. Abseits der Show zeigen sich die Kandidaten streitlustig. Für einen traurigen Höhepunkt sorgt nun Silva Gonzalez, der im Netz schwulenfeindliche Beleidigungen ausspricht. Trotz Entschuldigung geht seine eigene Ehefrau nun auf Distanz.

"Sommerhaus"-Eklat: Zoff um Silva Gonzalez eskaliert

Was ist passiert? In der aktuellen Folge von "Das Sommerhaus der Stars", die am 14. Oktober auf RTL ausgestrahlt wird, kommt es zum Eklat. Im Streit bezeichnet Reality-Proll Dennis Lodi die Ehefrau von Silva Gonzalez als "Stück Schei**". Der gehörnte Ehemann eskaliert, droht körperlich zu werden und nennt seinen Kontrahenten einen "H***sohn". Minutenlang wird in der Sendung geschrien und beleidigt. Jetzt geht der Zoff abseits der Show im Netz weiter – und wird dabei noch niveauloser.

In seiner Instram-Story hat sich Silva Gonzalez vor wenigen Tagen direkt an Dennis Lodi gewandt. Mehrmals sagt er in seiner Schimpftirade lallend das Wort "Schw***tel". Diese unterirdische Beleidigung will sich Dennis Lodi nicht gefallen lassen und reagiert entsprechend: Er schaltet seinen Anwalt ein.

Dennis Lodi, hier mit Partnerin Tara Tabitha, will sich die schwulenfeindliche Beleidigung durch Silva Gonzalez nicht gefallen lassen. © RTL

Ehefrau von Silva Gonzalez: "Möchte mich davon distanzieren"

Und was sagt Silva Gonzalez zu seinem schwulenfeindlichen Ausraster? Nachdem er ausgenüchtert hat, meldet er sich gemeinsam mit Ehefrau Stefanie Schanzleh und entschuldigt sich: "Dafür möchte ich mich auf jeden Fall entschuldigen", sagt er kleinlaut dazu. "Das war echt beschi**en von mir, aber ich habe mich von Emotionen leiten lassen. Ich habe sehr viel Alkohol getrunken. In meinem Suffkopf habe ich dann so eine Schei** von mir gegeben."

Auch seine Ehefrau ergreift das Wort und grenzt sich deutlich von dem Sänger der "Hot Banditoz" ab. "Silva und ich sind im 'Sommerhaus' als Paar aufgetreten und ich bin ihm auch dankbar, dass er in schwierigen Situationen hinter mir steht", sagt Stefanie Schanzleh, stellt aber klar: "Gleichzeitig möchte ich mich aber auch davon distanzieren, was Silva letzte Nacht in seiner Story gedroppt hat."

Konsequenzen nach schwulenfeindlichen Spruch: Silva Gonzalez verliert Reality-Job

Mit Konsequenzen aufgrund seines homophoben Verhaltens hat Silva Gonzalez bereits zu kämpfen. TV-Star Sam Dylan will ihn, wie " " berichtet, nicht in seiner Live-Reality-Show "Iconic Drama" dabei haben und teilt dazu mit: "Wir dulden keine homophoben oder menschenverachtenden Aussagen. Silva Gonzalez hat solche Äußerungen in seiner Instagram-Story von sich gegeben. Aus diesem Grund werden er und seine Frau nicht mehr Teil der Gäste der 'Sommerhaus'-Kandidaten bei 'Iconic Drama' sein."