Schwiegertochter von Andrea Berg schwänzt eigene Party: "Waren keine Freunde da"

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Schön laut" plaudert Vanessa Mai über ihre Hochzeit auf Mallorca. Von der Feier habe sie sich früh ins Bett verabschiedet. Schuld sei unter anderem der Stress rund um ihre "Let's Dance"-Teilnahme gewesen.

Für Vanessa Mai war ihr Hochzeitstag kein Tag voller Ruhe. Die Schlagersängerin steckte 2017 noch mitten im Trubel rund um ihre Teilnahme der RTL-Show "Let's Dance". Im Podcast "Schön laut", den sie gemeinsam mit Moderatorin Lola Weippert führt, erzählt die 34-Jährige, wie eng die Termine damals aufeinanderfolgten. Und sie gesteht, warum sie einen wichtigen Teil der eigenen Feier verpasste.

Die Hochzeit fiel in eine besonders stressige Phase ihres Lebens. Während sie sich auf das Finale der RTL-Tanzshow vorbereitete, blieb kaum Zeit für große Vorbereitungen. Die standesamtliche Trauung erledigte sie deshalb kurzerhand zwischen den Verpflichtungen: Am Dienstag habe sie "nach dem Training mal kurz" geheiratet. Kurz darauf stand bereits das Finale von "Let's Dance" an, anschließend feierte ihre Mutter ihren 60. Geburtstag. Danach ging es für Vanessa Mai und ihren zu diesem Zeitpunkt noch Verlobten Andreas Ferber weiter nach Mallorca.

"Ich war um 23.30 Uhr im Bett"

Zunächst wartete auf der spanischen Insel ein Pressetermin auf das Paar. Für die Aufnahmen habe sie sich "komplett in die Robe geschmissen", berichtet Mai. Die Fotos seien entstanden, damit das Paar anschließend von den Meiden "in Ruhe" gelassen wurde. Erst am nächsten Tag folgte schließlich die eigentliche Feier mit 30 Gästen, bei der Vanessa Mai und Andreas Ferber sich das Jawort gaben.

Nach den vielen Terminen und der anstrengenden Zeit bei "Let's Dance" fehlte der Sängerin allerdings die Energie für eine ausgiebige Partynacht. "Ich war um 23.30 Uhr im Bett", erzählt sie. Obwohl die Feier weiterging und "auch Leute in den Pool gesprungen" seien, bekam Mai davon kaum noch etwas mit. Sie sei schlicht und ergreifend "im Bett" gewesen. "Es war aber völlig fein - wirklich, es war wunderschön", versichert sie im Podcast.