AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Schwiegertochter von Andrea Berg reagiert entsetzt auf Diagnose: "Ernst nehmen, sonst endet der ...

Schwiegertochter von Andrea Berg reagiert entsetzt auf Diagnose: "Ernst nehmen, sonst endet der Podcast"

Lola Weippert hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Schön laut" von ihrem Arztbesuch berichtet. Ihre Gesprächspartnerin Vanessa Mai sprach anschließend eine klare Warnung aus.
Gianluca Reucher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Vanessa Mai ärgert sich über ihre Podcast-Partnerin.
Vanessa Mai ärgert sich über ihre Podcast-Partnerin. © 2024 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Schon vor zwei Wochen hatte Lola Weippert im Podcast "Schön laut" von ihren gesundheitlichen Problemen gesprochen. Vanessa Mai äußerte daraufhin große Sorgen und forderte ihre Freundin eindringlich dazu auf, auf ihre körperlichen Warnsignale zu hören. Jetzt hat die Moderatorin von den Ergebnissen ihres Arztbesuches berichtet.

"Ich hab' alles", verrät Lola Weippert in der neuesten Folge des Podcasts, nachdem eine Stuhlprobe von ihr ausgewertet worden sei. Sie zeigt Vanessa Mai die WhatsApp-Nachricht, in der die Diagnose steht. "Ich habe noch nie so eine lange WhatsApp gesehen", ist die Sängerin geschockt. So habe die 30-Jährige offenbar unter anderem eine Fettverdauungsstörung und Probleme mit der Darmschleimhautbarriere.

Da schrillen bei Vanessa Mai die Alarmglocken. "Oh, oh, oh, Lola. Du weißt, was das bedeutet. Magenschleimhautentzündung ist richtig schlecht und danach kommen noch schlimmere Sachen. Ich will es dir nur gesagt haben. Obacht!", warnt der Schlagerstar.

Lola Weippert hat im Podcast über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen.
Lola Weippert hat im Podcast über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen. © 2024 Getty Images/Matthias Nareyek

Als Lola Weippert von ihrer neuen Diagnose spricht, schlägt Vanessa Mai Alarm: "Jetzt reicht es langsam"

Als Vanessa Mai dann erfährt, dass Lola Weippert die komplette Diagnose bis dahin noch gar nicht durchgelesen habe, wird die Musikerin sauer. "Jetzt reicht es langsam", ärgert sie sich. Die "Temptation Island"-Moderatorin habe die Nachricht ihrer Heilpraktikerin geschickt, verteidigt sie sich. "Die kann nicht viel machen. Du musst das schon umsetzen", erwidert Vanessa Mai.

"Du sollst das jetzt ernst nehmen, weil du kannst es jetzt noch retten. Nicht nur die Hülle schön aussehen lassen, auch das Innere pflegen", mahnt die 34-Jährige. Sie droht ihrer Gesprächspartnerin: "Wenn du danach nicht guckst, wird der Podcast enden. Ganz ehrlich. Das ist mein Ernst." Das wolle Lola Weippert auf gar keinen Fall. Sie erkennt: "Oh Gott, jetzt muss ich wirklich gucken."

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.