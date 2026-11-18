Es gibt Ausnahmesituationen, auf die man nicht vorbereitet ist. Das musste auch schon Vanessa Mai lernen. Die Schwiegertochter von Andrea Berg erinnert sich an eine dramatische Situation – und erzählt von großer Hilflosigkeit beim Absetzen des Notrufs.

Vanessa Mai (34) kann unter Druck gut funktionieren. Das beweist die Sängerin regelmäßig im Live-Fernsehen und vor großem Publikum. Doch jetzt erzählt sie von einer Situation, in der sie sich überhaupt nicht souverän fühlte. Als es ihrer Mutter einmal sehr schlecht ging, musste Vanessa Mai schnell handeln und den Krankenwagen rufen.

Vanessa Mai über Notfall mit Mutter: "Völlig überfordert"

Routine in dramatischen Situationen wünscht man eigentlich keinem – und doch erzählt Vanessa Mai in ihrem Podcast "Schön laut", dass sie gerne mehr davon gehabt hätte, als es zu einem Notfall kam. "Ich hatte auch mal die Situation, dass ich 112 tatsächlich rufen musste. Als Teenager wegen meiner Mom. Und da war ich völlig überfordert. Also die hat einen Zusammenbruch gehabt, bevor sie mich zur Schule gefahren hat."

Sie beschreibt die Lage weiter: "Es sah ganz komisch aus. [Es] war ein Ohnmachtsanfall und sie hat sich aber dagegen gewehrt, also der Körper." Weil ihre Mutter gegen die Ohnmacht ankämpfte, verkrampfte sie total. "Und du bleibst so halb wach und das sah für mich ganz schlimm aus. Und ich dachte eigentlich, das ist irgendein Anfall oder irgendwas und fand das ganz, ganz schlimm", erinnert sich Vanessa Mai an den Anblick ihrer Mama zurück.

Vanessa Mai (M.) mit ihren Eltern Gabriele und Marino Mandekić. © imago/Tinkeres

Vanessa Mai denkt über Erste-Hilfe-Kurs nach: "Sollte man machen"

Wann genau es zu dieser dramatischen Situation gekommen ist? Vanessa Mai vermutet, dass sie erst 18 Jahre alt gewesen sein muss: "Also ganz jung und habe dann den Krankenwagen gerufen." Auch wenn sie damals vorbildlich handelte, erzählt sie heute: "[Ich habe] mich in der Situation so hilflos und aufgeschmissen gefühlt, weil du erlebst ja so was nicht so oft, dass man weiß, was man tun müsste."

Schließlich verrät sie, einen Auffrischungskurs in Sachen "Erste Hilfe" und Wiederbelebung in Erwägung zu ziehen. "Ich hab echt schon überlegt", so Vanessa Mai. "Eigentlich sollte man das ja wirklich machen." Keine schlechte Idee – mit der sie hoffentlich auch viele ihrer jungen Fans inspiriert.