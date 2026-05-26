Schwiegertochter von Andrea Berg begrapscht und ausgelacht: "Völlig überfordert"

Für Musikstars ist die enge Verbindung zu ihren Fans sehr wichtig. Doch was, wenn Grenzen überschritten werden? Sängerin Vanessa Mai erzählt nun von einer übergriffigen Situation bei einer Autogrammstunde.

Es gibt Momente, die sprachlos machen. Davor sind auch Promis wie Vanessa Mai (34) nicht gefeit. Eigentlich ist die Sängerin ein echter Vollprofi im Umgang mit ihrem Publikum. Doch nun erzählt Andrea Bergs (60) Schwiegertochter von einer Fan-Begegnung, die sie überfordert hat – und die darüber hinaus eine ganz wichtige Frage aufwirft.

Vanessa Mai schockiert: "Wurde an den Arsch gegrapscht"

Für Vanessa Mai ist es zu einer unangenehmen Situation gekommen: "Es ist so verrückt, ich hatte eine Autogrammstunde und wurde an den Arsch gegrapscht, also so richtig rein. (...) Von einer Frau", erzählt die Sängerin in ihrem Podcast "Schön laut". Ihr ist es an dieser Stelle wichtig, zu betonen, dass die meisten Übergriffe von Männern ausgehen. "97 Prozent der Täter", kommentiert Podcast-Kollegin Lola Weippert (30).

Doch Vanessa Mai beschäftigt der Zwischenfall bei ihrer Autogrammstunde noch immer sehr: "Das war wirklich so ein Moment für mich, wo ich dachte: Krass, was ist da gerade passiert?" Die Sängerin erzählt, in der konkreten Situation "gar nichts gesagt" zu haben: "Und es war witzig, und wir haben das Foto gemacht, und ich dachte so: Ja gut, war eine Frau."

Bei einer Autogrammstunde wurde Vanessa Mai von einem weiblichen Fan unsittlich berührt. © BrauerPhotos / P.Schoenberger

Doch inzwischen ist ihr bewusst, wie fehl am Platz das Verhalten der Dame war: "Eigentlich ist es nicht richtig, was da gerade passiert ist. Und wäre [es] ein Mann gewesen, wäre ich ausgewichen – ich hätte ihm eine gescheuert, glaube ich", so die Schwiegertochter von Andrea Berg. "Und bei ihr war ich so völlig überfordert."

"Gelacht": Vanessa Mai nach Übergriff nicht ernst genommen

Für Vanessa Mai wirft diese Erfahrung wichtige Fragen auf: "Wie ist das einzuordnen? Wie geht man damit um dann?" Weil der Übergriff von einer Frau ausgegangen war, habe ihr Umfeld die Situation heruntergespielt: "Es wird ja auch gar nicht zugehört: Also alle, denen ich das erzählt hab, haben halt ein bisschen gelacht", so die Sängerin. Lediglich eine Freundin habe ihr damals bestätigt: "Das geht einfach nicht." Doch auch Podcast-Kollegin Lola Weippert stellt eindeutig klar: "Ein Übergriff kennt kein Geschlecht."