Schwester von Felix Neureuther ganz privat: Ameli spricht von "Ups" und "Downs"

Nicht nur Felix Neureuther hat sich den Traum von der eigenen Familie erfüllt – auch seine ältere Schwester Ameli Neureuther scheint im privaten Glück zu schweben. Nun gewährt die gebürtige Münchnerin besonders ehrliche Einblicke in ihr Familienleben.

Bei Familie Neureuther wird Zusammenhalt großgeschrieben: Aus dem wichtigen Vorbild, das ihre Eltern Christian Neureuther (76) und Rosi Mittermaier (†72) für sie darstellen, machen Ameli (44) und Felix Neureuther (41) kein Geheimnis. Mit malerischen Aufnahmen meldet sich Ameli nun aus dem Familienurlaub – und findet rührende Worte für die sonnige Auszeit mit ihren Liebsten.

Ameli Neureuther emotional: "Es gibt Ups, es gibt Downs"

Auf Instagram meldet sich Ameli Neureuther mit einem besonderen Reel bei ihren Fans. Die Künstlerin hat Aufnahmen aus dem Urlaub mit Partner Moritz und Söhnchen Oskar zu einem Video zusammengeschnitten – und das Ganze mit den Klängen von Cesária Évora musikalisch unterlegt. In dem Clip sieht man die Familie schwimmen, schlemmen, Golf spielen und Sonne am Strand tanken.

Dazu schreibt Ameli Neureuther: "Es gibt Ups, es gibt Downs und dazwischen gibt es diese Momente, die das Leben so schön machen." Schließlich lässt sie ihren Partner Moritz Ross wissen: "Und mit dir machts so viel Spaß!" Der Unternehmer ist als Gesundheitscoach sowie als Schauspieler tätig – und dürfte sich über die herzlichen Worte der 44-Jährigen bestimmt sehr gefreut haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Felix Neureuther schwärmt von Ehefrau Miriam: "Alles im Kopf"

Nicht nur Ameli Neureuther schwebt im Familienglück. Auch ihr jüngerer Bruder Felix hat sich an der Seite von Ehefrau Miriam Neureuther (35) ein echtes Nest geschaffen. Die Ex-Skisportler sind stolze Eltern von mittlerweile vier Kindern: Matilda (7), Leo (4), Lotta (2) und dem kleinen Mats, der im März 2025 das Licht der Welt erblickt hat.

Felix Neureuther und seine Frau Miriam. © imago/Sven Simon

Felix Neureuther ist mit seiner Ehefrau an der Seite wohl ebenfalls wunschlos glücklich. Vor wenigen Wochen schwärmte der 41-Jährige in einem Interview davon, wie beeindruckend Miriam "alles im Kopf hat, was die Kinder brauchen, wo wer hinmuss – von Klamotten über Schule, Essen und die ganze Organisation." Scheint, als hätten Ameli und Felix Neureuther bei ihrer jeweiligen Partnerwahl voll ins Schwarze getroffen.