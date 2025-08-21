AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Schwester von Felix Neureuther emotional: "Es gibt Ups, es gibt Downs"

Schwester von Felix Neureuther emotional: "Es gibt Ups, es gibt Downs"

Nicht nur Felix Neureuther hat sich den Traum von der eigenen Familie erfüllt – auch seine ältere Schwester Ameli Neureuther scheint im privaten Glück zu schweben. Nun gewährt die gebürtige Münchnerin besonders ehrliche Einblicke in ihr Familienleben.
Eva Meeks
Eva Meeks |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Familienclan im Jahr 2017: Christian Neureuther mit Sohn Felix Neureuther, Ehefrau Rosi Mittermaier (†) und Tochter Ameli Neureuther.
Familienclan im Jahr 2017: Christian Neureuther mit Sohn Felix Neureuther, Ehefrau Rosi Mittermaier (†) und Tochter Ameli Neureuther. © imago/Sammy Minkoff
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Bei Familie Neureuther wird Zusammenhalt großgeschrieben: Aus dem wichtigen Vorbild, das ihre Eltern Christian Neureuther (76) und Rosi Mittermaier (†72) für sie darstellen, machen Ameli (44) und Felix Neureuther (41) kein Geheimnis. Mit malerischen Aufnahmen meldet sich Ameli nun aus dem Familienurlaub – und findet rührende Worte für die sonnige Auszeit mit ihren Liebsten.

Ameli Neureuther emotional: "Es gibt Ups, es gibt Downs"

Auf Instagram meldet sich Ameli Neureuther mit einem besonderen Reel bei ihren Fans. Die Künstlerin hat Aufnahmen aus dem Urlaub mit Partner Moritz und Söhnchen Oskar zu einem Video zusammengeschnitten – und das Ganze mit den Klängen von Cesária Évora musikalisch unterlegt. In dem Clip sieht man die Familie schwimmen, schlemmen, Golf spielen und Sonne am Strand tanken.

Dazu schreibt Ameli Neureuther: "Es gibt Ups, es gibt Downs und dazwischen gibt es diese Momente, die das Leben so schön machen." Schließlich lässt sie ihren Partner Moritz Ross wissen: "Und mit dir machts so viel Spaß!" Der Unternehmer ist als Gesundheitscoach sowie als Schauspieler tätig – und dürfte sich über die herzlichen Worte der 44-Jährigen bestimmt sehr gefreut haben.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Felix Neureuther schwärmt von Ehefrau Miriam: "Alles im Kopf"

Nicht nur Ameli Neureuther schwebt im Familienglück. Auch ihr jüngerer Bruder Felix hat sich an der Seite von Ehefrau Miriam Neureuther (35) ein echtes Nest geschaffen. Die Ex-Skisportler sind stolze Eltern von mittlerweile vier Kindern: Matilda (7), Leo (4), Lotta (2) und dem kleinen Mats, der im März 2025 das Licht der Welt erblickt hat.

Felix Neureuther und seine Frau Miriam.
Felix Neureuther und seine Frau Miriam. © imago/Sven Simon

Felix Neureuther ist mit seiner Ehefrau an der Seite wohl ebenfalls wunschlos glücklich. Vor wenigen Wochen schwärmte der 41-Jährige in einem Interview davon, wie beeindruckend Miriam "alles im Kopf hat, was die Kinder brauchen, wo wer hinmuss – von Klamotten über Schule, Essen und die ganze Organisation." Scheint, als hätten Ameli und Felix Neureuther bei ihrer jeweiligen Partnerwahl voll ins Schwarze getroffen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.