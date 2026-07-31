AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Schwerer Verlust für Udo Lindenberg: Langjähriger Wegbegleiter ist gestorben

Schwerer Verlust für Udo Lindenberg: Langjähriger Wegbegleiter ist gestorben

Panikrocker Udo Lindenberg trauert um einen seiner engsten Freunde: Clemens Buss, mit dem Lindenberg in Gronau aufwuchs, ist verstorben. Auf Instagram widmete der Musiker seinem Wegbegleiter emotionale Zeilen.
Paulina Meissner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Sänger Udo Lindeberg trauert um seinen Freund aus Kindheitstagen, Clemens Buss.
Sänger Udo Lindeberg trauert um seinen Freund aus Kindheitstagen, Clemens Buss. © imago/Future Image

Sänger Udo Lindenberg (80) muss einen schweren Verlust verkraften. Der Panikrocker trauert um seinen langjährigen Freund und Wegbegleiter Clemens Buss. Auf Instagram widmet er ihm emotionale Zeilen.

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Lindenberg und Buss zeigt, schreibt der Musiker: "Clemi und Udo, die Jungs aus der Gartenstraße - mein längster Jugendfreund, schon aus Kindertagen... Clemi und Udo, die Unzertrennlichen. Wir sehen uns wieder. Im Himmel gibt es auch eine Gartenstraße."

Buss kannte Lindenberg schon von Kindesbeinen an. Die beiden wohnten in Lindenbergs Heimat Gronau in derselben Straße und wuchsen gemeinsam auf. Auch im Erwachsenenalter verloren sich die Freunde nicht aus den Augen. Laut "Radio WMW" habe Lindenberg seinem Freund Clemens einst eines seiner Likörelle geschenkt. Das Bild habe immer bei Buss zu Hause gehangen.

Fans drücken Udo Lindenberg ihr Mitgefühl aus

In einem Gespräch mit den "Westfälischen Nachrichten" betonte Lindenberg einst, die "stärkste Connection" nach Gronau sei die zu seinem alten Freund Clemens Buss. Dieser wirkte auch an dem Podcast "Udo. Ein Leben an der Grenze" der ARD sowie an dem Dokumentarfilm "Udo und ich - Ganz mein Ding" mit und berichtete dort von seiner engen Freundschaft zu Lindenberg.

Die Anteilnahme der Fans unter Lindenbergs Instagram-Beitrag ist groß. Ein Fan kommentiert: "Das tut mir so leid! Eines Tages seht ihr euch wieder, daran glaube ich fest." Ein weiterer betont: "Lieber Udo, mein tiefstes Mitgefühl! Das tut mir unglaublich leid zu hören. Solche alten Freundschaften aus Kindertagen sind etwas ganz Besonderes. Ich wünsche dir ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit!"

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.