Schwerer Verlust für Udo Lindenberg: Langjähriger Wegbegleiter ist gestorben

Panikrocker Udo Lindenberg trauert um einen seiner engsten Freunde: Clemens Buss, mit dem Lindenberg in Gronau aufwuchs, ist verstorben. Auf Instagram widmete der Musiker seinem Wegbegleiter emotionale Zeilen.

Sänger Udo Lindenberg (80) muss einen schweren Verlust verkraften. Der Panikrocker trauert um seinen langjährigen Freund und Wegbegleiter Clemens Buss. Auf Instagram widmet er ihm emotionale Zeilen.

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Lindenberg und Buss zeigt, schreibt der Musiker: "Clemi und Udo, die Jungs aus der Gartenstraße - mein längster Jugendfreund, schon aus Kindertagen... Clemi und Udo, die Unzertrennlichen. Wir sehen uns wieder. Im Himmel gibt es auch eine Gartenstraße."

Buss kannte Lindenberg schon von Kindesbeinen an. Die beiden wohnten in Lindenbergs Heimat Gronau in derselben Straße und wuchsen gemeinsam auf. Auch im Erwachsenenalter verloren sich die Freunde nicht aus den Augen. Laut "Radio WMW" habe Lindenberg seinem Freund Clemens einst eines seiner Likörelle geschenkt. Das Bild habe immer bei Buss zu Hause gehangen.

Fans drücken Udo Lindenberg ihr Mitgefühl aus

In einem Gespräch mit den "Westfälischen Nachrichten" betonte Lindenberg einst, die "stärkste Connection" nach Gronau sei die zu seinem alten Freund Clemens Buss. Dieser wirkte auch an dem Podcast "Udo. Ein Leben an der Grenze" der ARD sowie an dem Dokumentarfilm "Udo und ich - Ganz mein Ding" mit und berichtete dort von seiner engen Freundschaft zu Lindenberg.

Die Anteilnahme der Fans unter Lindenbergs Instagram-Beitrag ist groß. Ein Fan kommentiert: "Das tut mir so leid! Eines Tages seht ihr euch wieder, daran glaube ich fest." Ein weiterer betont: "Lieber Udo, mein tiefstes Mitgefühl! Das tut mir unglaublich leid zu hören. Solche alten Freundschaften aus Kindertagen sind etwas ganz Besonderes. Ich wünsche dir ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit!"