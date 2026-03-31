Schwerer Schicksalsschlag bei Felix Neureuther: "Hat mich extrem mitgenommen"

Felix Neureuther steht eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens. Doch der Ex-Skirennfahrer musste auch emotionale Erlebnisse verkraften. Jetzt spricht er über eine Trauerfeier für einen 17-Jährigen, die ihn nachhaltig verändert hat.

"Ich versuche immer, im Negativen auch das Positive zu sehen." Mit diesem Credo beweist Felix Neureuther, dass er als Optimist vor allem die schönen Seiten des Lebens wertschätzt – auch wenn es mal nicht ganz rund läuft. Doch es gibt Momente, in denen selbst der Ex-Skirennfahrer an seine Grenzen kommt.

Felix Neureuther spricht über besondere Begegnung

Im Talk mit seinem Kollegen Philipp Nagel wird Felix Neureuther ungewohnt tiefgründig. "Ich relativiere sehr viel", sagt er in seinem Podcast "Pizza & Pommes". "Wenn es mir mal nicht gut geht, dann denke ich mir: Was habe ich für einen Grund zu jammern?" Ihm zufolge gebe es viele Menschen, denen es sehr viel schlechter gehe als ihm. Vor allem eine ganz besondere Begegnung ist ihm im Gedächtnis geblieben.

2017 lernte Felix Neureuther den damals 16-jährigen Nikolai Sommer kennen. Der Nachwuchssportler lag nach einem schweren Ski-Unfall im Krankenhaus. Diagnose: Querschnittslähmung. Neureuther freundete sich mit dem jungen Mann an, doch dann kam es zu einem weiteren Schicksalsschlag. "Er ruft mich an und sagt: 'Felix, einer meiner besten Freunde ist ums Leben gekommen mit 17 Jahren."

Felix Neureuther und Nikolai Sommer stehen auch heute noch in Kontakt. 2025 traten sie zusammen auf der Sternstunden-Gala des Bayerischen Rundfunks auf. © Screenshot BR

"Das hilft mir in der Bewältigung von solchen Momenten"

Neureuther wurde gebeten, die Trauerfeier zu besuchen. "Dann sitzt du da in der Kirche mit einem Kreuzbandriss, daneben dein Spezl im Rollstuhl und da vorne wird ein 17-jähriger Junge gerade..." Die Stimme von Felix Neureuther bricht. Bei diesem Trauerfeier-Moment habe er sich gedacht: "Was ist mein Kreuzband eigentlich? Das ist ja gar nichts, das kann heilen. Andere Dinge im Leben können nicht heilen."

Dieses Erlebnis war für Felix Neureuther offenbar sehr prägend, vor allem im Hinblick auf persönliche Verluste innerhalb der Familie oder dem Freundeskreis. "Ich glaube, dass du dankbar für die Zeit sein musst, die du mit dem Menschen verbringen durftest. [...] Ich bin einer, der schnell relativiert und das hilft mir sehr in der Bewältigung von solchen Momenten."

Neureuther-Kollege beeindruckt: "Das war sehr krass"

Podcast-Kollege Philipp Nagel findet, dass Neureuther tief in sein Seelenleben blicken lässt: "Wir haben gesagt, das wird eine deepe Folge – das war sehr krass." Und auch Extremsportlerin und Podcast-Gast Gela Allmann zeigt sich von Neureuthers Offenheit beeindruckt: "Das ist richtig gut, was du sagst. Der Blick nach unten macht demütig und am Ende auch wieder glücklicher und wertschätzender."