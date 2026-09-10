Schweinsteiger-Ex Ana Ivanovic dankbar für Beziehungen: "Erinnerungen fürs Leben"

Ana Ivanovic weiß ihre Beziehungen und Erfahrungen im Leben zu schätzen. Die Ex von Bastian Schweinsteiger spricht offen über Dankbarkeit und hält eine emotionale Rede.

Nach beruflichen Erfolgen und privaten Tiefschlägen weiß Ana Ivanovic (38) heute, worauf es im Leben wirklich ankommt. Die Ex-Partnerin von Bastian Schweinsteiger (42) ließ jetzt die vergangenen Jahre Revue passieren und teilte eine deutliche Botschaft mit der Öffentlichkeit.

Ana Ivanovic hält emotionale Rede: "Freundschaften fürs Leben geschenkt"

Vor wenigen Tagen durfte sich Ana Ivanovic bei den Sportspielen der Jugend (Sportske igre mladih) über viel Anerkennung freuen. In der kroatischen Stadt Split wurde die einstige Tennisspielerin zur Botschafterin ernannt. Während der Zeremonie richtete die Serbin eindringliche Worte an das Publikum, wie die Tageszeitung " " berichtet. "Es ist mir eine große Freude und Ehre, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Sportspiele der Jugend Botschafterin und Teil dieser unglaublichen Familie zu werden." Weiter gab sie zu: "Sport hat mich Disziplin, Durchhaltevermögen und Fairplay gelehrt, mir aber auch unschätzbare Freundschaften und Erinnerungen fürs Leben geschenkt." Für diese Beziehungen und Erfahrungen ist Ivanovic sehr dankbar.

Ihre Rede beendete die 38-Jährige mit einem emotionalen Appell: "Am wichtigsten sind nicht nur Medaillen, sondern die Liebe zum Sport, Freundschaften und der Glaube an sich selbst."

Ana Ivanovic während ihrer Rede bei den Sportspielen der Jugend in Split, wo sie zur Botschafterin ernannt wurde. © imago/Hanza Media

Schweinsteiger-Ex beweist "Disziplin und Durchhaltevermögen" im Alltag

Wie die Ex-Sportlerin in der Ansprache betont, konnte sie durch ihre Tenniskarriere weitaus mehr für sich gewinnen als nur beruflichen Erfolg. "Disziplin und Durchhaltevermögen" sind für Ana Ivanovic sicher Eigenschaften, die ihr in allerlei Lebensbereichen immer wieder zunutze wurden. Als Mutter dreier Söhne hat die 38-Jährige wohl alle Hände voll zu tun. Luka, Leon und Theo – ihre gemeinsamen Buben mit Bastian Schweinsteiger – halten Ivanovic im Alltag gewiss auf Trab.

Promi-Feunde von Ana Ivanovic: Besonderer Draht zu Tennis-Kollegin

Wenn das Leben mal stressig wird, kann sich Ivanovic auf ihre Freunde und Familie verlassen. Auch in Promikreisen fand die Sport-Ikone enge Vertraute. Insbesondere die ehemalige Tennisspielerin Angelique Kerber (38) ist für Ivanovic weitaus mehr als nur eine einstige Kollegin.

Immer wieder verbringen die VIP-Damen viel Zeit miteinander und lassen sich bei gemeinsamen Unternehmungen ablichten. So auch Mitte Juli, als Ivanovic und Kerber zusammen eine Auszeit auf der italienischen Insel Capri genossen. Via Instagram teilte Bastian Schweinsteigers Ex einige Urlaubseindrücke mit ihren Fans.

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Ana Ivanovic schwärmt von Angelique Kerber: "So viel zusammen durchgestanden"

Die Frauen schenken sich tiefes Vertrauen – Erfahrungen auf und neben dem Tennisplatz brachten sie einander freundschaftlich näher. "Wir haben so viel zusammen durchgestanden", schwärmte Ivanovic laut " " über ihren besonderen Draht zu Kerber. Auch umgekehrt gab es nur lobende Worte: "Wir kennen uns wirklich schon sehr lange. Ana ist eine meiner besten Freundinnen und wir haben [...] viel Zeit miteinander verbracht."

Ob Ana Ivanovic während ihrer eindringlichen Rede bei den Sportspielen der Jugend auch an Kerber dachte? Beim Wort Freundschaft dürfte ihr die 38-Jährige sicher schnell in den Sinn kommen...