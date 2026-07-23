Schweinsteiger-Ex Ana Ivanovic bricht ihr Schweigen: "Habe nie darüber gesprochen"

Nach ihrem Karriere-Ende und dem Ehe-Aus öffnet sich Ana Ivanović auch in der Öffentlichkeit. Das einstige Tennis-Ass spricht über die Beweggründe für ihrem Rücktritt und offenbart die enorme mentale Belastung.

Kurz vor der Saison 2017 erklärte Ana Ivanović ihren Rücktritt aus dem Tennis-Sport. Damit beendete sie mit nur 29 Jahren ihre Profikarriere. In der kroatischen Talkshow "Neuspjeh prvaka" des Fußballtrainers Slaven Bilić sprach Ivanovic nun erstmals öffentlich über ihre Beweggründe und die mentalen Herausforderungen, mit denen sie damals zu kämpfen hatte.

Ana Ivanovic bricht ihr Schweigen über harte Zeit: "Habe nie darüber gesprochen"

"In den letzten Jahren meiner Karriere hatte ich sehr starke Panikattacken, sobald ich auf den Platz ging", berichtet die heute 38-Jährige. "Ich habe nie darüber gesprochen, aber ich hatte wirklich heftige Panikattacken."

Sie erinnert sich an das Jahr 2015 züruck. Damals hatte sie sich wenige Tage vor den Australian Open den kleinen Zeh gebrochen. "Ich entschied mich zu spielen, während ich Schmerzmittel nahm, aber ich konnte einfach nicht", so Ivanović. In der Folge habe sie Knieprobleme entwickelt, "und nach und nach führte das alles dazu, dass ich mental erschöpft war und ständig gegen Entzündungen kämpfte."

Ana Ivanović: "Es fiel mir schwer, Tennis aufzugeben"

Dass sie auf dem Tennisplatz nicht mehr ihre besten Leistungen erbringen konnte, habe sowohl körperliche als auch mentale Gründe gehabt, weiß die Ex von Bastian Schweinsteiger: "In Wirklichkeit war ich einfach nur in Panik und konnte nicht mehr. Ich hatte panische Angst davor, am nächsten Tag wieder auf den Platz zu gehen und vor Publikum spielen zu müssen."

Die Profi-Tennisspielerin entschied sich schließlich, ihre Karriere zu beenden. Leicht sei ihr der Schritt nicht gefallen: "Es fiel mir schwer, Tennis aufzugeben, denn seit meinem fünften Lebensjahr war es mein Leben, meine erste Liebe, etwas, das ich wirklich liebte und in dem ich sehr gut war."

Dennoch habe sie das Gefühl gehabt, dass es der richtige Zeitpunkt für sie gewesen war. Bereut habe sie diesen Schritt bis heute nicht: "Ich vermisse die großen Turniere, den Wettkampf, das Gefühl, das Adrenalin, aber ich bereue meine Entscheidung nicht", so Ana Ivanović. Sie sei heute sehr glücklich.