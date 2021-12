Schwedische Royals: Süßer Weihnachtsgruß von Estelle und Oscar

Prinzessin Estelle und Prinz Oscar haben zum 4. Advent ein niedliches Video gedreht. Darin senden die schwedischen Royals einen vorweihnachtlichen Gruß mit einem Gedicht und besinnlicher Musik.

Prinzessin Estelle (9) und Prinz Oscar (5) von Schweden grüßen zum 4. Advent: Die Kinder von Kronprinzessin Victoria (44) und Prinz Daniel (48) sind in einem niedlichen Video zu sehen, das die Königsfamilie und veröffentlicht hat. Darin betreten Estelle und Oscar die Schlosskirche in Stockholm und laufen danach händchenhaltend nach vorne in Richtung des Altars. Dort stellt sich Estelle auf und trägt stolz lächelnd den Text des schwedischen Weihnachtslieds "När det lider mot jul" von Jeanna Oterdahl (1879-1965) vor, zu Deutsch etwa "Wenn es Zeit für Weihnachten ist".

Darin heißt es unter anderem: "Es ist eine Zeit des Lichts und des Glanzes / Und die Sterne werden am hellsten leuchten / Und wo Licht ist, da ist auch Weihnachten." Danach darf ihr kleiner Bruder Oscar die vierte Kerze am Adventskranz anzünden. "God Jul", also "Frohe Weihnachten", rufen die beiden zum Schluss in die Kamera. Danach lauschen sie einem Sextett der Livgardets dragonmusikkår, dem Blasmusikkorps der schwedischen Leibgarde, das das von Ruben Liljefors (1871-1936) komponierte Weihnachtslied noch instrumental zum Besten gibt.

Festlich gekleidet zum 4. Advent

Beide haben sich für das Video festlich gekleidet: Estelle trägt ein rotes Kleid mit Stickerei, dazu eine weiße Strumpfhose und schwarze Ballerinas. Die vordere Partie ihrer Haare ist mit einer roten Schleife zurückgesteckt. Oscar hat sich in einen dunklen Norweger-Pullover mit weißem Hemd geworfen, dazu kombinierte er farblich passende Jeans und Sneakers.

