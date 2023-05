Schwedische Royals gratulieren Loreen zum ESC-Sieg

Natürlich ließen es sich auch die schwedischen Royals nicht nehmen, Loreens historischen ESC-Sieg zu feiern. Auf Instagram gratulieren König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia der Sängerin.

Am vergangenen Wochenende hat die schwedische Sängerin Loreen (39) Musikgeschichte geschrieben und zum zweiten Mal für Schweden den Eurovision Song Contest gewonnen. Das Königshaus ließ es sich nicht nehmen, der Sängerin öffentlich zu ihrem Triumph in Liverpool zu gratulieren.

In einem formellen Schreiben von König Carl XVI. Gustaf (77) und Königin Silvia (79) von Schweden, , heißt es etwa: "Loreen, die europäischen Fernsehzuschauer durften sich erneut glücklich schätzen, eine euphorische Gesangs- und Tanzperformance von Ihnen mitzuerleben. Wir gratulieren ganz herzlich zu Ihrem Einsatz und historischem Sieg beim Eurovision Song Contest in Liverpool."

Loreen schreibt ESC-Geschichte

Mit ihrem Song "Euphoria" gewann Loreen bereits 2012 den ESC in Baku. Am Wochenende überzeugte sie mit ihrem Lied "Tattoo" erneut und sicherte sich die ESC-Trophäe zum zweiten Mal. Das gelang bisher nur Johnny Logan (69) in den Jahren 1980 und 1987.