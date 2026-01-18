Schwarz-Weiß-Ball der CSU auf dem Nockherberg: Glanzvoll Start in die Ballsaison

AZ-Plus
Prominente aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft tanzten beim 17. Schwarz-Weiß-Ball "Münchner G‘schichten" unter der Schirmherrschaft von OB-Kandidat Clemens Baumgärtner.
Die Bilder vom Schwarz-Weiß-Ball sehen Sie hier in dieser Fotostrecke...
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Die Bilder vom Schwarz-Weiß-Ball sehen Sie hier in dieser Fotostrecke...
Georg Eisenreich mit Frau Anja
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Georg Eisenreich mit Frau Anja
Florian Hahn mit Maja Henke
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Florian Hahn mit Maja Henke
Saskia Greipl-Kostantinidis mit Christine Theiss
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Saskia Greipl-Kostantinidis mit Christine Theiss
Sonja Kiefer mit Mann Cedric Schwarz
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Sonja Kiefer mit Mann Cedric Schwarz
Ralph und Sabine Piller
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Ralph und Sabine Piller
Josef Schmid und Frau Nathalie
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Josef Schmid und Frau Nathalie
Manuel Pretzl und Frau Iris
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Manuel Pretzl und Frau Iris
Giulia Siegel mit Freund Ludwig Heer
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Giulia Siegel mit Freund Ludwig Heer
Dr. Michael Möller und Frau Irmgard
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Dr. Michael Möller und Frau Irmgard
Natascha Grün und Freund Param Singh
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Natascha Grün und Freund Param Singh
Martin Huber und Frau Katrin
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Martin Huber und Frau Katrin
Roman Röll (re.) und Tochter Philine Zivkonic mit Ehemann David
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Roman Röll (re.) und Tochter Philine Zivkonic mit Ehemann David
Nura Elmassaoudi und Bilam Gmari
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Nura Elmassaoudi und Bilam Gmari
Diana Mosler
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Diana Mosler
Ludwig Heer mit Partnerin Giulia Siegel sowie Heiko Grote
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Ludwig Heer mit Partnerin Giulia Siegel sowie Heiko Grote
Wolfgang Heckl und Daniel Metzler
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Wolfgang Heckl und Daniel Metzler
Peter Heidecker mit Frau Roswitha
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Peter Heidecker mit Frau Roswitha
Christian Schottenhamel mit Michael Schottenhamel sowie Susanne Wanke
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Christian Schottenhamel mit Michael Schottenhamel sowie Susanne Wanke
Christine und Hans Theiss
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Christine und Hans Theiss
Georg Eisenreich Clemens Baumgärtner und Manuel Pretzl
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Georg Eisenreich Clemens Baumgärtner und Manuel Pretzl
Katja Wunderlich
BrauerPhoto /G.Nitschke 22 Katja Wunderlich

Endlich wieder Ballzeit - die Freude bei den Gästen im ausverkauften Haus war riesig. Unternehmer Hans Hammer, der Initiator des Balls, und seine Frau Chantal konnten gemeinsam mit Ball-Organisatorin Diana Mosler sowie Nockherberg-Hausherr Christian Schottenhamel rund 1.200 Gäste begrüßen. Aus der Politik waren neben Schirmherr Clemens Baumgärtner u.a. der bayerische Justizminister Georg Eisenreich, CSU-Generalsekretär Martin Huber, Münchens Bürgermeister a.D. Josef Schmid, Bundestagsabgeordneter Prof. Dr. Hans Theiss, Bundestagsabgeordneter Florian Hahn sowie Landtagsmitglied Maximilian Böltl dabei.

Diese Promis zeigen sich beim Schwarz-Weiß-Ball "Münchner G‘schichten"

Zu den weiteren Ballgästen zählten Moderatorin Karen Webb, Unternehmer Ralph Piller mit Frau Sabine, Anwalt und Networker Stavros Kostantinidis mit seiner Frau Saskia Greipl, Designerin Natascha Grün, Hotelier Heiko Grote, DJ Giulia Siegel mit ihrem Partner Ludwig Heer sowie Designerin Sonja Kiefer mit Mann Cedric Schwarz.

Clemens Baumgärtner hatte zu gerne die Schirmherrschaft übernommen: "Die Mischung hier ist einzigartig: Vertreter aus der Politik treffen auf Wirtschaft und Gesellschaft – und der Spaß gehört ebenso dazu. Ein bisschen wie Wiesn im Fasching", meinte er lachend. Aufs Tanzen verzichtete er: "Ich kann es einfach nicht und stehe auch dazu. Irgendwann werde ich es lernen…"

Moderatorin Christine Theiss: "Für mich ist das mit Abstand der schönste Ball, auch wenn mein Mann und ich keine großen Tänzer sind – wenn Freestyle."

"Tanz damals noch in meiner30-Quadratmeter-Wohnung geübt"

Josef Schmid und seine Frau Natalie sind Stammgäste bei der Veranstaltung: "Das hier ist immer der erste Ball des Jahres und, neben dem Filserball, der schönste. Wir tanzen auch immer viel und gerne: am liebsten den Knotentanz oder Dreher, wie er auch genannt wird", so der Politiker. Seine Frau Natalie fügte hinzu: "Diesen Tanz haben wir damals vor unserem allerersten gemeinsamen Ball geübt, damals noch in meiner 30-Quadratmeter-Wohnung zwischen Bett und Couch." In diesem Jahr bekamen sie zum zweiten Mal Unterstützung von Sohn Leonhard (19), der wie im Vorjahr Lose verkaufte, und seiner Schwester Helena (17).

Gefeiert und getanzt wurde für den guten Zweck. Die Gäste konnten beim Charity-Spielcasino mit Roulette und Black Jack und durch den Kauf von Tombola-Losen Gutes tun: Der Erlös ging in diesem Jahr an die "Münchner Tafel e.V.". 

Nockherberg-Chef und Wiesn-Wirt Christian Schottenhamel machte einen Bogen um die Tanzfläche: "Ein Hüftleiden seit Geburt an", meinte er augenzwinkernd. Für ihn hat der Ball auch als Nichttänzer eine besondere Bedeutung: "Sieben Jahre sind wir nun schon hier am Nockherberg und davor waren wir zehn Jahre im Löwenbräukeller. Eine wunderbare Tradition. Es ist schön, dass die Menschen in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten ein Zeichen setzen und nach vorne schauen."

  • keinerosarotebrille vor 24 Minuten / Bewertung:

    Glanzvoll… und dann läuft da die bekannte D—E-Promisortierung rum : Karen Webb, Ralph Piller, Stavros Kostantinidis mit seiner Frau Saskia Greipl, Natascha Grün, Hotelier Heiko Grote, Giulia Siegel, Sonja Kiefer … ein Witz.

