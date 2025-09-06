Schwangerer "GZSZ"-Star Anne Menden: Die Hochzeit kann warten

"GZSZ"-Darstellerin Anne Menden wird zum ersten Mal Mutter. Die geplante Hochzeit mit ihrem Partner Gustav Masurek muss jetzt erst einmal warten, wie sie in einem Interview verraten hat.

Schauspielerin Anne Menden (39) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) freuen sich auf ihren ersten Nachwuchs. haben sie nun verraten, dass sie sich ganz auf ihr Babyglück konzentrieren wollen und ihre Hochzeit deshalb verschoben haben.

Gemeinsam in die Zukunft

Die Trauung soll erst stattfinden, wenn ihr Kind größer ist und die beiden sorglos feiern können. "Da macht es keinen Sinn, sich Druck zu machen", sagt Menden zu der Entscheidung. "Wir haben uns das Versprechen ja eigentlich auch schon gegeben, dass wir unsere Zukunft zusammen gestalten wollen. Und wir werden da jetzt auch irgendwie unsere eigene kleine Familie haben und warum das jetzt zwanghaft irgendwie überstürzen." Das Paar habe "einfach danach noch was Schönes, worauf wir uns in den nächsten Jahren freuen können", ergänzt die Schauspielerin.

Gustav Masurek erzählt zudem, was auf ihn nach der Geburt dadurch zukommt: "Wir haben uns erkundigt und man muss ja vorher nicht heiraten. Ich würde dann eine Vaterschaftsanerkennung machen." Den Namen Menden bekomme das Kind ja schon und dann dürfe er ihn auch irgendwann annehmen, verrät der ehemalige "Die Bachelorette"-Kandidat.

Das Paar teilte am vergangenen Mittwochmorgen ein Video vom Strand, das den Titel "Kleines Glück" trägt und in dem Mendens Babybauch zu sehen ist. "Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert - unser größtes Wunder beginnt", teilen die beiden dazu mit.

Im März 2025 war durch einen Beitrag in der Sendung "Gala" bekannt geworden, dass der Serienstar und der einstige Reality-Star verlobt sind. Masurek hatte bereits 2023 am Rande eines Drehs für "GZSZ" in Paris um die Hand seiner Liebsten angehalten, hieß es in einer RTL-Mitteilung zur Schwangerschaft.

Seit 2004 ist Anne Menden bei der Daily "GZSZ" dabei. Für den Nachwuchs will sie nur vorübergehend kürzertreten. "Ich werde ab Herbst einige Monate Babypause machen und danach wieder voll für die Dreharbeiten zurück sein. Gustav übernimmt dann in der Zwischenzeit eine neue Rolle - die des Vollzeit-Papas!"