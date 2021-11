Schwangere Sarah Engels nimmt Ehering ab: "Bin richtig traurig"

Kriselt es etwa bei Sarah Engels und ihrem Mann Julian? Die Sängerin hat jetzt ihren Ehering abgenommen. Die Gründe dafür erklärt sie in ihrer Instagram-Story.

Die hochschwangere Sarah Engels hat sich jetzt von ihrem Ehering getrennt. Was ist da los?

Erst seit wenigen Monaten ist Sarah Engels mit ihrem Mann Julian verheiratet. Der Profikicker nahm nach der Hochzeit sogar ihren Nachnamen an und das Paar erwartet das erste gemeinsame Kind. Doch jetzt zeigt sich Sarah Engels ohne ihren Ehering auf Instagram. Noch im Oktober präsentierte sie sich glücklich im Griechenlandurlaub mit dem Schmuckstück.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sarah Engels muss sich von Ehering trennen

Fans der Sängerin müssen sich jedoch keine Sorgen um die Beziehung machen, denn der Fingerschmuck fehlt nicht wegen einer vermeintlichen Ehekrise. Sarah Engels musste ihren Ring aufgrund ihrer Schwangerschaft ablegen.

"Meine Ringe sind ab", schreibt sie dazu in ihrer Story. "Bin richtig krass traurig, aber meine Finger sind so krass geschwollen, dass ich glaube, das wird noch schlimmer und nicht, dass die mir sie nachher schneiden müssen." Also alles eine Vorsichtsmaßnahme, denn Sarah hat Angst, die Ringe nicht mehr von ihren Fingern runter zu bekommen.

Wann darf Sarah Engels ihre Ringe wieder anlegen?

Bis zur Geburt ihres Kindes muss sich Sarah Engels noch gedulden, erst danach kann sie ihren Ehering wohl wieder auf den Finger streifen. Wann das so weit sein soll, darüber schweigt das Promi-Paar.

Ende August verriet die Ex von Sänger Pietro Lombardi allerdings, dass sie bereits im siebten Monat schwanger sei. Allzu lange muss sie auf die Geburt ihrer Tochter also nicht mehr warten.