Schwangere Jessica Paszka: Ex-"Bachelorette" verlobt sich an Heiligabend

Neue Liebe und direkt schwanger: Die ehemalige "Bachelorette" Jessica Paszka und ihr Freund Johannes Haller (32) erwarten ein Baby. Die beiden haben sich Heiligabend verlobt.

Gerade erst frisch verliebt und schon war das Internet voller Schwangerschaftsgerüchte um "Bachelorette" Jessica Paszka (30) und ihren neuen Lover Johannes Haller (32). Auf Instagram hat sie zunächst stolz ihre Babykugel präsentiert - und jetzt auch den Verlobungsring.

Jessica Paszka und Freund Johannes Haller: Seit wann sind sie ein Paar?

Johannes Haller (32) war 2017 im Finale von Paszkas "Bachelorette"-Staffel. Er machte damals nur den zweiten Platz. Ihr Herz hat er am Ende jetzt aber doch noch erobert. Seit Oktober 2020 zeigen sich die beiden ganz verliebt auf Instagram, zum Beispiel gemeinsam in seiner Wahlheimat Ibiza.

Verlobung an Heiligabend: Jessica Paszka zeigt Ring von Johannes Haller

Im Herbst 2020 gab es schon erste Baby-Gerüchte. Denn: Instagram-Fans fiel ein kleines Detail auf. Unter einem Post diskutierten die Follower über eine Schwangerschaft und einen Babybauch.

Jessica Paszka schwanger? Fans vermuten Babybauch und verdächtige Medikamente

Aber damit noch nicht genug vom Detektivspiel: In einer Story meinten Fans handfeste Beweise gefunden zu haben. Denn im Hintergrund waren einige Medikamente zu sehen. Die Verpackungen ähnelten denen von Mitteln gegen Dehnungsstreifen, die schwangere Frauen bekommen können. Dass Jessica Paszka darüber hinaus noch über Müdigkeit und gelegentliche Kreislaufprobleme klagte, heizte die Gerüchte weiter an.

Jessica Paszka bestätigt ihre Schwangerschaft

Auf Instagram hat die ehemalige "Bachelorette" im Dezember stolz ihren Babybauch präsentiert. In dem Clip zeigte sich Jessica Paszka zusammen mit Freund Johannes Haller, wie sie den Christbaum schmücken. Dann drehte sie sich zur Kamera und zeigte stolz ihre Babykugel.

Schwächeanfall beim Shooting

Die beiden sind überglücklich und wollten diese aufregende Zeit mit Fotos festhalten. Doch beim ersten Shooting mit Babybauch versagten plötzlich Jessicas Kräfte. "Nach dem zweiten Look hatte ich einfach so einen Schwächeanfall. Ich war fix und fertig!", sagte die 30-Jährige am 21. Dezember auf Instagram. Außerdem verrät sie, dass sie im fünften Monat schwanger sei.