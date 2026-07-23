Schwangere Amira Aly in Sorge: Diese Blutwerte sind "nie ein gutes Zeichen"

Amira Aly erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren. Auf Instagram meldete sich die Moderatorin nun allerdings mit beunruhigenden Nachrichten zu Wort. Demnach seien ihre Blutwerte "richtig schlecht".

Amira Aly hat ihren Fans auf Instagram ein Schwangerschafts-Update gegeben. Wie die Moderatorin berichtet, seien ihre Blutwerte nicht in Ordnung.

Im Mai machte Amira Aly ihre Schwangerschaft öffentlich. Die Moderatorin erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren (36). Auf Instagram hält sie ihre Community während ihrer Schwangerschaft immer wieder auf dem Laufenden. Nun zeigte sich die 33-Jährige besorgt - Grund sind ihre schlechten Blutwerte.

Wie Aly berichtet, habe sie sich zuvor bei ihrem Arzt auf Schwangerschafts-Diabetes testen lassen. Während sie diesbezüglich Entwarnung geben konnte, seien ihre anderen Blutwerte alles andere als gut ausgefallen. "Ich dachte mir schon: Oh Gott, die rufen an! Das ist nie ein gutes Zeichen", berichtet die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story.

"massiven Eisenmangel"

Demnach seien ihre Blutwerte "wirklich richtig, richtig schlecht." Neben einem "massiven Eisenmangel" seien auch ihre gemessenen Werte an Ferritin, Hämoglobin, Omega-3 und Vitamin D nicht ideal. Amira betont: "Es fehlt mir wirklich alles, was aber auch super wichtig ist für die Entwicklung." Sie wolle daher auf Nahrungsergänzungsmittel setzen, "und das nicht zu knapp".

Amira Aly gibt Schwangerschafts-Updates auf Instagram

Auf ihrem Account gibt die Ex-Frau von Oliver Pocher immer wieder Updates zu ihrer Schwangerschaft. So berichtete Aly am Mittwoch nach einem langen Drehtag: "Ich lag ab sieben Uhr im Bett, ich hatte solche Krämpfe." Sie merke langsam, dass sie nicht mehr so viel machen und nicht mehr so lange stehen könne. "Auch wenn es nicht danach aussieht, der Körper wird schwerer", meinte Aly.

Amira Aly ist bereits seit über zwei Jahren mit ihrem Partner Christian Düren liiert. Das Paar zeigte sich erstmals bei einem gemeinsamen Auftritt im Juli 2024 der Öffentlichkeit. Aus ihrer Ehe mit Comedian Oliver Pocher hat Amira Aly bereits zwei Kinder. Das Paar trennte sich im August 2023.