Schulterpolster: Herzogin Kate setzt auf den 80er-Look

Breite Schulterpolster sind zurück. Das beweist auch Herzogin Kate, die den 80er-Jahre-Look nun bei einem Online-Auftritt präsentierte.

instagram.com/kensingtonroyal Herzogin Kate in ihrem jüngsten Instagram-Video.

Herzogin Kate (38) wird als Schirmherrin des Natural History Museums in London den Gewinner des "Wildlife Photographer of the Year"-Wettbewerbs verkünden - dieses Mal virtuell. Um das anzukündigen, postete Prinz Williams (38) Ehefrau . Darauf trägt sie ein schwarzes Outfit, bei dem vor allem das Oberteil hervorsticht.

Ganz im Stil der 80er-Jahre zeigt sich Kate im eleganten Blazer mit breiten Schulterpolstern. eines der Lieblingsoutfits der Herzogin von Cambridge. Zum dunklen Ensemble kombinierte die 38-Jährige Perlenohrringe. Ihre Haare ließ sie offen, zu großen Wellen gestylt, über die Schultern fallen. Zudem betonte sie ihre Augen durch dunkles Make-up.