Schuldig! Urteil gegen Boris Becker gefallen: Muss er am Freitag ins Gefängnis?

Es waren lange, schwere Verhandlungstage in London. Anfang April wurde Ex-Tennis-Held Boris Becker der Prozess gemacht – die Jury befand ihn in Teilen für schuldig! Am Freitag (29.4.) wird das genaue Strafmaß verkündet. Muss der 54-Jährige ins Gefängnis?

28. April 2022 - 17:58 Uhr | AZ

Boris Becker mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro © imago/Parsons Media

Die Geschworenen kamen am 8. April am Southwark Crown Court vorerst ein letztes Mal zusammen, um eine gemeinsame Entscheidung darüber zu finden, ob sie den Ex-Tennisprofi für schuldig befinden oder nicht. Die Vorwürfe gegen Boris Becker waren heftig: Hat er Vermögen wie Immobilien, Konten und wichtige Trophäen in dem Insolvenzverfahren gegen ihn nicht ordnungsgemäß angegeben? Der 54-Jährige wies dies entschieden zurück. Ihm drohen bis zu sieben Jahre Haft. Urteil gegen Boris Becker: Jury befindet ihn in vier Anklagepunkten für schuldig Die Staatsanwaltschaft sah die Vorwürfe in allen 24 Anklagepunkten als erwiesen an. Becker habe das Vermögen absichtlich verschwiegen und schiebe die Schuld seinen Beratern zu, die sich nach seinen Angaben um alle finanziellen Fragen kümmerten, sagte Staatsanwältin Rebecca Chalkley in ihrem Plädoyer. Verteidiger Jonathan Laidlaw betonte hingegen, Becker sei zwar naiv und habe sich nicht um seine Finanzen gekümmert. Er sei aber unschuldig. Es sei kein Verbrechen, sich auf Berater zu verlassen. Geschworene halten Boris Becker für schuldig Am Freitag. 8. April, wurde Boris Becker von der Jury für in vier von insgesamt 24 Anklagepunkten für schuldig befunden. Der 54-Jährige habe seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens vorenthalten. Becker könnte damit theoretisch eine Haftstrafe drohen. Strafmaß am 29. April: Muss Boris Becker ins Gefängnis? Das Strafmaß soll am 29. April um 11 Uhr (deutsche Zeit) verkündet werden. Becker verfolgte die Urteilsverkündung mit hochrotem Kopf. Er kann gegen das Urteil noch Berufung einlegen. Muss Boris Becker ins Gefängnis? Oder kommt er mit einer Bewährungsstrafe davon?