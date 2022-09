Schuhbeck musste weichen: Talent-Agentur feiert Promi-Party im "Ornella"

Das Restaurant "Ornella" ist in die Räumlichkeiten von Alfons Schuhbeck "Orlando" am Platzl gezogen. Die Talent-Agentur "Magari" von Daniela Giller hat Promis zur Jubiläumsparty geladen.

Prominente Freunde und Kunden stoßen mit an...

Ein Glamour-Abend in Münchens neuem In-Restaurant "Ornella"! Daniela Giller, Gründerin und Inhaberin der Talent-Agentur "Magari International", hatte am Montagabend zahlreiche VIPs ins ehemalige "Orlando" von Alfons Schuhbeck am Platzl geladen. Der freudige Grund: Die Agentur feiert ihr fünfjähriges Bestehen.

"Magari International": Agentur von Daniela Giller feiert Jubiläum

Giller ist sozusagen die Frau "hinter" den Stars. Die Geschäftsfrau ist die Strippenzieherin und Networkerin – und vernetzt ihre bekannten Gesichter mit Unternehmen. Zu ihren "Talents" zählt u.a. die Top-Blogger-Riege Deutschlands, darunter Viktoria Rader (60.000 Follower), aber auch die ukrainische Moderatorin Maria "Mascha" Efrosinina (2 Mio. Follower), die aus ihrem Heimatland flüchten musste.

Unter den geladenen Promis waren auch Unternehmerin Dana Schweiger sowie deren Tochter Luna Schweiger mit Freund Kevin, die Dressurreiter Jessica und Benjamin Werndl, Raders Ehemann Klaus Rader (L’Osteria), Moderator Norbert Dobeleit, Designerin Verena Ofarim, Moderatorin Funda Vanroy und Mann Sanjiv Singh (Ingolstadt Village) sowie Textilunternehmer Dr. Daniel Terberger.