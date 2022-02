Schüsse nach Konzert von Justin Bieber in Los Angeles

Nach einem Konzert von Justin Bieber ist es am Freitagabend auf offener Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der Schüsse fielen. Drei Männer sollen dabei verletzt worden sein. Der Vorfall ereignete sich vor einer Bar, in der Bieber zu einer stargespickten Afterparty eingeladen hatte.

Justin Bieber hat am Freitagabend ein Konzert in Los Angeles gegeben.

Justin Bieber (27) hat am Freitagabend im Rahmen des Super-Bowl-Wochenendes ein Konzert im Pacific Design Center in Los Angeles gegeben. Danach lud er zur Aftershow-Party in die Bar The Nice Guy in West Hollywood. Am späten Abend kam es vor dem Laden zu einer Auseinandersetzung, bei der Schüsse fielen. Das bestätigte die Polizei von Los Angeles unter anderem und .

Verletzte Personen in stabilem Zustand

Drei Männer im Alter von 19, 24 und 60 Jahren seien angeschossen und verletzt worden, erklärte die Polizei. Alle wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht und befinden sich in stabilem Zustand. Wer an dem Streit beteiligt war und wer oder wie viele Personen die Schüsse abgefeuert hatten, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zu der Aftershow-Party geladen waren laut "TMZ" unter anderem Leonardo DiCaprio (47), Drake (35), Tobey Maguire (46), Kendall Jenner (26) und Khloé Kardashian (37). Justin Bieber und Ehefrau Hailey Bieber (25) sollen die Location nach dem Vorfall eilig verlassen haben.